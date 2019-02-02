İnegöl Belediyesi Minikleri Sanatla Buluşturdu

İnegöl Belediyesi, kültür sanat etkinlikleri kapsamında küçük sanatseverlere yönelik programlarına yeni yılda da devam ediyor. Her hafta Cumartesi günü 14.00'da farklı bir çocuk tiyatro oyununu İnegöllü çocuklarla buluştan İnegöl Belediyesi, Ocak ayında birbirinden eğlenceli 4 farklı oyunla küçük sanatseverlerin karşısına çıktı. İnegöl'de kültür sanatın merkezi haline gelen Beşinci Mevsim Kültür Sanat Merkezinde (BMKSM) sahnelenen oyunlara çocukların ilgisi de yoğun oldu.

Yeni yılın ilk çocuk tiyatrosu gösterisi, 05 Ocak Cumartesi günü gerçekleştirildi. Yunus Emre Obut'un yazdığı ve Ezgi Ergün'ün yönettiği "Bir Park Hikayesi" isimli oyunu küçük sanatseverler ilgiyle izledi. Ocak ayının ikinci gösterisi ise 12 Ocak Cumartesi günü sahnelenen "Pinokyo Macerası" oldu. İnegöllü çocuklar, Pinokyo'nun macerasının sahneye taşındığı oyunda eğlenceli bir gün geçirmenin keyfini yaşadılar. 19 Ocak Cumartesi günü de Psiko Tiyatro Derneği'nin sahneye taşıdığı Uçan Şemsiye oyunu minik sanatseverler için sahnelendi. Ocak ayının son gösterisi ise 26 Ocak Cumartesi günü sahnelenen "Kuşbaz" oldu.

ÇOCUKLAR TİYATROYLA HAYAL DÜNYASINDA GÜZEL BİR YOLCULUĞA ÇIKIYOR

Beşinci Mevsim Kültür Sanat Merkezi çok amaçlı salonunda 14.00'da gerçekleştirilen gösteriler, 6-12 yaş arası çocuklar için sahneleniyor. Birbirinden eğlenceli ve eğitici oyunlarla çocukların hayal dünyasına farklı bir pencereden bakılarak, paylaşmanın ve sevginin önemine değiniliyor. İnegöllü minikler farkındalık ortaya koyan böylesi güzel bir etkinliğin içerisinde olmaktan dolayı çok mutlu olduklarını ifade ederken, veliler de çocukları için gerçekleştirilen bu tür organizasyonlar adına İnegöl Belediyesine teşekkür ettiler.

TİYATRO ŞÖLENİ ŞUBAT'TA DA DEVAM EDECEK

İnegöl Belediyesi, her hafta Cumartesi günü 14.00'da Beşinci Mevsim Kültür Sanat Merkezinde çocuk tiyatro gösterilerini İnegöllü minikler için sunmaya devam edecek. Şubat ayında; 2 Şubat'ta "Mavi Şehir" çocuk tiyatro oyunu sahnelenirken, 9 Şubat tarihinde "Afacanlar Adada" oyunu İnegöllü çocuklarla buluşacak. 16 Şubat'ta "Sevimli Panda" ve 23 Şubat'ta ise "Ormandaki Kristal" oyunu BMKSM'nde küçük sanatseverlerin beğenisine sunulacak.