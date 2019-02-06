Son Dakika Haberleri: İnegöl Belediyesi'nde 3 Yeni Araç Hizmete Alındı

İnegöl Belediyesi'nde 3 Yeni Araç Hizmete Alındı

1 saat önce

İnegöl Belediyesi, şehri daha modern ve yaşanılabilir kılmak adına hizmet seferberliğini sürdürürken, bir yandan da hizmet standartlarını daha yukarılara taşıması adına araç filosunu yeniliyor.

İnegöl Belediyesi'nde 3 Yeni Araç Hizmete Alındı, System.String[]
İnegöl Belediyesi, şehri daha modern ve yaşanılabilir kılmak adına hizmet seferberliğini sürdürürken, bir yandan da hizmet standartlarını daha yukarılara taşıması adına araç filosunu yeniliyor.

Şehri geleceğe taşıyacak projeleri hayata geçirerek modern bir İnegöl oluşturma adına hizmet seferberliğini sürdüren İnegöl Belediyesi, araç filosunu 3 yeni araçla güçlendirdi. Fen İşleri Müdürlüğü bünyesinde kullanılmak üzere yükleyici iş makinasını, greyder ve damperli kamyondan oluşan 2 milyon 800 bin TL'lik araç yatırımı, İnegöl Belediyesi şantiyesinde düzenlenen törenle kamuoyuna tanıtıldı.

İnegöl Belediyesi'nin bir çok belediyenin var olmayan imkanlarına sahip olduğunu ifade eden Belediye Başkanı Alper Taban, "Ama tabi bununla da yetinmeyerek verdiğimiz hizmet kalitesini, hacmini genişletmek adına hem insan kaynağımızı bir yandan eğitip donatarak bir yandan da araç parkurumuzu genişleterek günün şartlarına uygun işler üretmeye gayret ediyoruz. Belediyeciliğin asli faaliyetleri alt yapı, üst yapıdır. Bunları da alet edevat ve araçlarla hayata geçiriyorsunuz" dedi.

3 yeni iş makinesinin İnegöl Belediyesi'ne büyük oranda güç kattığını ifade eden Taban, "Hem zaman tasarrufunu bizlere sağlamış oldu. Beraberinde kamyonların tonajları olsun, iş yapma kapasiteleri daha büyük olduğu için verimliliği de bizlere getirmiş oldu. Bir söz vardır; alet işler el övünür derler. Makinelerimizle inşallah daha hızlı, daha kaliteli işler üreterek sorunlarımızı bir bir bertaraf etmiş olacağız. Halka hizmet hakka hizmet düsturuyla doğru bir şekilde çalışacağız. Vatandaşlarımızı doğru şekilde dinleyip anlayacağız, kaynaklarımızı doğru kullanacağız" dedi. - BURSA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.02.2019 06:07 Kaynak: İHA

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