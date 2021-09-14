İnegöl Belediyesi'nden 1500 Öğrenciye Kırtasiye Yardımı - Son Dakika

Kırtasiye yardımlarının okullara dağıtımı başladı.

2021-2022 eğitim öğretim yılı 6 Eylül Pazartesi günü başladı. Yeni eğitim öğretim yılıyla birlikte İnegöl Belediyesi de her yıl olduğu gibi ihtiyaç sahibi öğrencilere kırtasiye yardımlarını ulaştırıyor. Bu kapsamda Milli Eğitim Müdürlüğü 71 okulda 750 ilk ve 750 ortaokul olmak üzere 1500 öğrenci belirledi. İnegöl Belediyesi de öğrencilere içerisinde; okul çantasından deftere, kalemlerden boya malzemelerine kadar farklı kırtasiye malzemelerinin yer aldığı setler hazırladı. Umuteli Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü, hazırlanan kırtasiye malzemelerinin dağıtımına başladı.

Kırtasiye yardımlarına ilişkin açıklama yapan Belediye Başkanı Alper Taban, yeni bir eğitim ve öğretim yılının başladığını hatırlatarak; "Pandemi sonrası evlatlarımız yeniden okullarına kavuştu. Uzun bir aranın ardından okulların bahçelerinin yeniden cıvıl cıvıl olduğunu görmek bizlere de umut oldu. Yeni eğitim öğretim yılının hayırlı olmasını temenni ediyorum. İhtiyaçlar noktasında da bizde karınca kararınca her sene olduğu gibi bu sene de kırtasiye yardımları noktasında destek olmak istedik öğrencilerimize. Tabi bunları yaparken de Milli Eğitim Müdürlüğümüzün, okullarımızın belirlediği öğrencilere ulaştırılması noktasında idarecilerimize teslim ediyoruz. Bu yıl 1500 öğrencimize kırtasiye dağıtımı başladı. 750 ilköğretim, 750 ortaöğretim öğrencimize en kısa sürede kırtasiye malzemeleri ulaştırılmış olacak. Toplamda 71 okulda ihtiyaç sahibi öğrencilerimize bu yardımlar teslim edilecek" dedi.

Geçtiğimiz yıl uzaktan eğitim görüldüğü için kırtasiye yardımlarının yapılmadığını hatırlatan Başkan Taban, üniversite öğrencileri için eğitim yardımı başvurularının da önümüzdeki hafta itibariyle başlayacağını ifade etti. Başkan Taban, "4 yıllık ve üzeri bölümler için üniversite yardımlarıyla ilgili kayıtları alınacak. Bu yardımla ilgili de Ek Hizmet Binamızın zemin katında bulunan Umuteli Sosyal Yardım İşleri ile irtibata geçilerek bilgi alınabilir" diye konuştu.