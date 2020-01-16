İnegöl Belediyesi'nden 30 bin kumbara - Son Dakika
Son Dakika Güncel İnegöl Belediyesi'nden 30 bin kumbara - Son Dakika

İnegöl Belediyesi'nden 30 bin kumbara

6 saat önce

İnegöl Belediyesi tarafından tertiplenen 4. Kitap Günleri 13-23 Şubat 2020 tarihleri arasında Modef Fuar Alanında yapılacak.

İnegöl Belediyesi'nden 30 bin kumbara, System.String[]

İnegöl Belediyesi tarafından tertiplenen 4. Kitap Günleri 13-23 Şubat 2020 tarihleri arasında Modef Fuar Alanında yapılacak. 1 milyon kitap, 100 yazar, söyleşi ve imza günlerinin yanı sıra konferanslar ve yayınevlerine ev sahipliği yapılacak. Organizasyon öncesinde okullarda öğrencilerin kitaplarını kendi biriktirdikleri harçlıklarla alması ve kitap okumaya özendirilmesi adına 30 bin adet kumbara dağıtılacak.


Belediye Başkanı Alper Taban, "İnegöl Belediyesi'nin 4. Kitap Günleri 13-23 Şubat tarihleri arasında gerçekleşecek. Çocuklarımızın kişisel gelişimlerine destek sunmak ve sorumluluk sahibi fertler olmalarını istiyoruz. Geçtiğimiz yıl da olduğu gibi şehrimizdeki anaokulu, ilkokul 1, 2, 3, 4 ve 5. sınıf öğrencilerine tutumlu olmayı ve geleceklerine yatırım yapmayı öğretmek maksadıyla 30 bin adet kumbara hediye edeceğiz. Proje dahilinde öğrencilerimiz kumbaralarındaki birikimleri kitap günlerinde binlerce kitap arasından seçtikleri kitaplara dönüştürecekler. İnegöl Belediyesi ise öğrencilerimizi sınıflarından alarak Modef Fuar Alanına taşıyacak. Çocuklarımız her şeyden önce kendileri adına sorumluluk sahibi oluyor ve okumanın güzelliğini, kitapların dostluğunu keşfediyor. Çocuklarımızın tasarrufu öğrenmelerine ve birikimlerini doğruya sevk etme alışkanlığı kazanmalarına destek olmamız gerekiyor. Bu konu da değerli velilerimizin de desteklerini bekliyoruz " dedi. - BURSA

İnegöl Belediyesi, Modef, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.01.2020 05:41 Kaynak: İHA
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