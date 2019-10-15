İnegöl Belediyesi'nden amatöre 100 Bin Tl destek

Spora ve sporcuya sağladığı katkılarla İnegöl'e bu alanda önemli başarıların gelmesine zemin hazırlayan İnegöl Belediyesi, yeni sezon öncesi Bursa Süper Amatör Lig, 1. Amatör küme, 2. Amatör Küme ve alt yapılarda mücadele eden toplam 16 kulübe destekte bulundu. Kulüplere toplam 100 bin TL destek sağlandı.

TAKDİRE ŞAYAN BİR DURUM

Spor kulüpleri temsilcilerine çekleri, bugün 13.00'da Belediye encümen salonunda düzenlenen törenle takdim edildi. Burada açıklamalarda bulunan Belediye Başkanı Alper Taban, "Bugün burada amatör spor kulüplerimizin temsilcileri, encümen üyelerimiz ve Başkan Yardımcımla bir aradayız. Biliyorsunuz 300 bine yaklaşan bir nüfusumuz var ve bu nüfusun yüzde 50'si genç nüfus. Sizler de amatör spor kulüplerimiz olarak onlara sahip çıkıyorsunuz. Onların sporla ilgilenmeleri noktasında kendi içinizde kurduğunuz kulüpler aracılığıyla onlara destek olmaya çalışıyorsunuz. Bu bizim için de takdire şayan bir durum. Bundan dolayı sizlere teşekkür ediyoruz" dedi.

GENÇLERİMİZİ ÖNEMSİYORUZ

Gençleri önemsediklerini ifade ederek konuşmasını sürdüren Taban, şöyle devam etti: "İnegöl Belediyesi olarak bizler gençlerimize, sporla uğraşan, eğitimle uğraşan, sosyal faaliyetler içerisindeki gençlere destek olmak adına desteklerimizi sürekli tekrar ediyoruz. Bunları da farklılaştırarak, zenginleştirerek onlara ulaşmaya çalışıyoruz. Çünkü gençlerimizi önemsiyoruz. Sizlerin aracılığıyla yapılan bu etkinliklerde de sizlere destek olabilmek amacıyla bugün bir araya geldik. Zaten zaman içerisinde spor tesisleri yapılması, bakımı, onarımı, bunların ihtiyaçlarının giderilmesi noktasında verdiğimiz destekler var. Bunların yanı sıra sezon öncesi tüm amatör kulüplerimize destek olabilmek adına desteklerimiz oluyor. Bunları da bugün takdim etmiş olacağız."

SPOR ŞEHRİ İNEGÖL

"Süper Amatör, 1. Amatör, 2. Amatör ve bir de alt yapılarda mücadele eden toplam 16 takımımıza bu destekleri veriyoruz. Süper Amatördeki takımlarımıza 9 bin TL, 1. Amatör Lig takımlarımıza 6 bin TL ve 2. Amatör ile alt yapılarda mücadele eden takımlarımıza 4 bin TL destek veriyoruz. Bizler fiziki şartları ve imkanları arttırdıkça görüyoruz ki gençlerimiz de bunlara özenerek geliyorlar. Bir anlamda teşvik edici olmuş oluyoruz. Dolayısıyla bu desteklerin arttırılması noktasında çaba göstermeye devam edeceğiz. Şehrimizin bir spor şehri olarak anılmasını istiyoruz. Bunun yanında gençlerimizin de doğru ve faydalı işlerde bulunmasını arzu ediyoruz. Emeği geçen tüm kulüp yöneticilerimize teşekkür ediyorum."

Açıklama sonrası kulüp temsilcilerine çekleri takdim edildi.