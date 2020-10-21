İnegöl Belediyesi'nden proje takımı - Son Dakika

İnegöl Belediyesi'nden proje takımı

21.10.2020 14:18
İnegöl Belediyesi'nden proje takımı, System.String[]

İnegöl Belediyesi tarafından "proje takımı" kuruldu.

İnegöl Belediyesi tarafından "proje takımı" kuruldu.

Başta elektrikli gezi aracı Baykoca'nın yapımı olmak üzere benzer projelerde görev alacak 10 kişilik proje takımı, bu sabah düzenlenen basın toplantısıyla kamuoyuna tanıtıldı. Belediye Başkanı Alper Taban, "İnşallah burada bir sinerji oluşacak ve bu sinerji diğer gençlerimize, bu konuda heyecanı olan tüm girişimcilere, fikir sahiplerine imkan ve fırsat doğuracaktır" dedi.

Taban şunları söyledi:

"Geçtiğimiz günlerde duyurusunu yapmıştık, proje takımına yeni arkadaşlar arıyoruz demiştik. 58 müracaat aldık. Bu arkadaşlarımız içerisinden de 5 arkadaşımızı proje takımımıza katmak istiyoruz demiştik ancak bu sayıyı 10'a yükselttik. Bugün bu arkadaşlarımız aramızdalar. Ben öncelikle proje takımımızın belirlenmesinde özenle çalışan jüri üyelerimize çok teşekkür ediyorum. Başkan Yardımcım Fevzi Dülger Bey, Bursa Teknik Üniversitesinden değerli Dr. İbrahim Gürsu Tekdemir hocamız, Fen İşleri Müdürümüz Yakup Can ile Strateji Geliştirme Daire Müdürümüz Mehmet Akif Aslan'a çok teşekkür ediyorum. Burada 2 gün boyunca süren değerlendirmeler neticesinde arkadaşlarımıza da fırsatlar vererek kendilerini, fikir ve önerilerini anlatmalarını istedik. Bugün 58 kişi içerisinden 10 arkadaşımızı belirlemiş olduk. Ben katılan tüm arkadaşlarımızı cesaretlerinden ve girişimlerinden dolayı tebrik ediyorum. Her biri bizim için kıymetlidir, değerlidir. Seçilmiş olan arkadaşlarımı da tebrik ediyorum. Bir adım daha öne çıktılar ve proje ekibinde yer aldılar. İnşallah sizlerle ve bu konuda fikri olan bütün arkadaşlarımızla güzel işler yaparız. Proje takımımızla neler yapacağız? Biz öncelikle atölye faaliyet takvimi oluşturarak burada arkadaşlarımızın birbirleriyle ve kurum çalışanlarımızla tanışmalarını planladık. Daha sonra kendilerine yönelik bir farkındalık eğitimi ile kendi içlerinde görev dağılımları gerçekleştirilecek. Ardından da ortaya neler konabilir noktasında emeklerini ortaya koyacaklar. İnşallah 1 Kasım itibariyle bu faaliyetlerin başlamasını hedefliyoruz. Neler üzerinde çalışacaklar; özellikle Baykoca elektrikli gezi aracı demiştik. Bunu önemsiyoruz. Arkadaşlarımızla birlikte hayata geçirmek istiyoruz. Yine elektrikli nostaljik tren, simulatif trafik işaretleri gibi farklı farklı konu başlıklarında burada çalışmalar yürütmek istiyoruz." - BURSA

İnegöl Belediyesi'nden proje takımı
İnegöl Belediyesi'nden proje takımı

İnegöl Belediyesi, Alper Taban, Bursa, Sabah, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel İnegöl Belediyesi'nden proje takımı - Son Dakika

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