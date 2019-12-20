İnegöl Belediyesi'ne yeni araçlar kazandırıldı - Son Dakika
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İnegöl Belediyesi'ne yeni araçlar kazandırıldı

6 saat önce

İnegöl Belediyesi, fen ve temizlik işleri ile park, bahçelerde kullanılacak kamyonetler, karla mücadele araçları, arazi tipi araçlar ve binek araçları bünyesine kattı.

İnegöl Belediyesi'ne yeni araçlar kazandırıldı, System.String[]

İnegöl Belediyesi, fen ve temizlik işleri ile park, bahçelerde kullanılacak kamyonetler, karla mücadele araçları, arazi tipi araçlar ve binek araçları bünyesine kattı.

Belediye Başkanı Alper Taban, nikah dairesi önünde düzenlenen araç anahtar teslim töreninde, 29 aracı İnegöl Belediyesi'ne kazandırdıklarını söyledi.

Vatandaşlara en güzel hizmeti ulaştırmayı hedeflediklerini belirten Taban, "Bunun için de teknolojiyi, araç-gereç ve ekipmanı kullanmamız gerektiğini biliyoruz. Bunun için filoyu güçlendirmek istedik." dedi.

Kaymakam Şükrü Görücü'nün de katıldığı törende, 7 milyon 200 bin lira maliyetle araçların İnegöl Belediyesi'ne kazandırılmasında emeği bulunan firma temsilcilerine plaket takdim edildi.

İnegöl Belediyesi, Alper Taban, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.12.2019 04:10 Kaynak: AA
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