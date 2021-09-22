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İnegöl Belediyesi'nin araç filosu güçleniyor - Son Dakika

İnegöl Belediyesi'nin araç filosu güçleniyor

22.09.2021 14:24
İnegöl Belediyesi'nin araç filosu güçleniyor, System.String[]

İnegöl Belediyesi, farklı birimlerde kullanılmak üzere 21 yeni araç ve 1 iş makinesi alımı yaptı. Mevcutta bulunan 3 araca da üst yapı ilavesi yapılarak farklı alanlarda kullanılması adına revize edildi.

Toplamda 4 milyon 227 bin TL yatırım yapılan yeni araçlar için düzenlenen tanıtım programında konuşan Belediye Başkanı Alper Taban, göreve geldikleri 2019 yılından bu yana 108 yeni araç ile İnegöl Belediyesi filosunu güçlendirdiklerini söyledi.

Bir yandan teknolojik yatırımlar ve dijitalleşmeye yönelik atılımlar yapan İnegöl Belediyesi, bir yandan da kurumun fiziki imkanlarını geliştirerek hizmet kalitesini arttırıyor. Bu kapsamda 2019 yılından bu yanan 86 yeni araç alımı yapan İnegöl Belediyesi, 22 yeni aracı daha filosuna dahil etti. Toplamda 108araç ile filosunu güçlendiren İnegöl Belediyesi'nde 21 yeni araç ve 1 iş makinesi alımı yapılırken, mevcuttaki 2 adet araca da üst yapı montajı yapılarak mobil vinç ve sulama tankerine dönüştürüldü. Altyapı çalışmalarımızda kullanılmak üzere de 1 adet Trencher ataçman makinesine asfalt kesici aparat alındı.

TOPLAM ARAÇ SAYISI 287'YE YÜKSELDİ

Destek Hizmetleri, Fen İşleri, İmar Ve Şehircilik, Kültür Ve Sosyal İşler, Mezarlıklar, Park Ve Bahçeler, Spor İşleri ve Zabıta Müdürlüğü bünyesinde hizmet verecek araçlarla İnegöl Belediyesi'nin toplam araç sayısı 287'ye yükseldi.

YENİ ARAÇLAR İŞLEYİŞİMİZİ KOLAYLAŞTIRACAK

Yeni araçlar ve iş makineleri için bugün İnegöl Belediyesi şantiyesinde tanıtım programı düzenlendi. 11.30'da gerçekleşen programa protokol üyeleri ile davetliler katıldı. Törende konuşan Belediye Başkanı Alper Taban, "Zaman zaman mutluluklarımızı, heyecanlarımızı sizinle paylaşmaya çalışıyoruz. Bugün şantiyemizdeyiz ve araç filomuza ilave ettiğimiz yeni araçları sizlere kısaca tanıtmak, heyecanımızı paylaşmak istedik. Öncelikle göreve başlarken başta kurumsal anlamdaki değişim ve dönüşüm, beraberinde kentsel anlamdaki değişim ve dönüşüm ve kültürel anlamdaki değişim ve dönüşümlere katkı sunabilmek adına heyecanla çalışmaya başladık. Burada kurumsal değişim ve dönüşümden kastımız bürokrasiyi arttırmak değil, aksine sadeleştirmek, yalın hale getirmek, tasarruf bilinciyle israfı ortadan kaldıracak şekilde çalışmak, verimliliği ve iş gücünü arttırmak ve vatandaşa en kaliteli çıktıyı sunabilmek adına heyecanımızı yeniledik. Bunları yaparken de teknolojik değişim ve dönüşümü de tam olarak merkezimize koyduk. Bu anlamda ad bildiğiniz gibi pek çok teknolojik değişim ve yeniliği takip ederek bunların meyvelerini topluyoruz. Eskiler der ya alet işler el övünür diye. İnsan gücüyle yapabileceğimiz işler de var ama makine ve ekipmanla, teknolojiyle işimizi kolay hale getirebileceğimiz işlerimiz de var. Dolayısıyla filomuza kattığımız yeni araçlarımız da bundan sonra işlerimizi kolaylaştırmış olacak" dedi.

4 MİLYON 227 BİN TL'LİK YATIRIM

Burada 21 yeni araç ve 1 iş makinesinin tanıtımını yaptıklarını kaydeden Başkan Taban, "2 aracımıza da üst yapı montajı yaparak daha işlevsel kullanılması noktasında güncelledik. Bir iş makinemize de yeni aparat yaptırarak dar kapsamlı kazılarda kullanmak üzere revize ettik. Burada; Destek Hizmetleri, Fen İşleri, İmar Ve Şehircilik, Kültür Ve Sosyal İşler, Mezarlıklar, Park Ve Bahçeler, Spor İşleri ve Zabıta Müdürlüğümüzün kullanacağı araçlar bulunuyor. Yaklaşık olarak da 4 milyon 227 bin TL'lik bir araç alımı gerçekleşmiş oldu" diye konuştu.

TOPLAMDA 108 ARAÇ ALINDI

Göreve geldikten sonra yaptıkları yatırımlarla toplamda 108 araç alımı gerçekleştirildiğini ifade eden Başkan Alper Taban, "Daha önce de araç alımı yapmıştık. 2019 yılından bu yana toplamda 108 aracı kurumumuza kazandırmış olduk. Ben kazasız belasız ve dikkatli şekilde kullanılmasını niyaz ediyorum. Nihayetinde bunlar milletimize hizmet ettiğimiz, bizlere emanet edilen araç gereçler. En güzel şekilde karşılık almaya çalışacağız" açıklamalarında bulundu.

İNEGÖL BELEDİYESİ BÜTÇEDE 1'İNCİ

Konuşmasında bütçeyle ilgili elde edilen başarıdan da söz eden Taban, "Bütçelerimizi her yıl güncelliyoruz. 2021 yılı bütçemizi de 212 milyon 500 bin olarak güncellemiştik. Son 6 aylık verilerini tüm belediyeler açıklıyor. Allah'a hamdolsun İnegöl Belediyesi şuanda açıklanan veriler içerisinde Türkiye 1'incisi. Yüzde 57 ile bütçesini en fazla yatırıma dönüştüren kurum oldu. Şeffaf belediyecilik anlamında da bunları herkes web sayfalarından paylaşıyor. Bizler de elde ettiğimiz her tasarrufu yatırıma dönüştürerek şehrimizin ihtiyaçlarını gidermek noktasında kullanıyoruz" dedi.

"MEMNUNİYETLE TAKİP EDİYORUZ"

Kaymakam Eren Arslan ise yapılan yatırımları memnuniyetle takip ettiklerini belirterek "Başkanımızı ve ekibini tebrik ediyorum. Hakikaten İnegöl Belediyesi'nin vatandaşlarımıza daha kaliteli, daha etkin hizmet sunabilmesi adına yaptığı çalışmaları biz de büyük bir memnuniyetle takip ediyor ve destekliyoruz. Bugün burada çalışanlarımızın ve hizmet sunumunun daha kaliteli olmasını sağlayacak iş makinelerinin, birimlerimize hizmet edecek olan araçların belediye envanterine katılımıyla ilgili törende bir aradayız. Hayırlı uğurlu olmasını temenni ediyorum. Kaynaklarımızın doğru kullanılması, verimli ve yerinde kullanılması, kaliteli hizmet ve yönetim için olmazsa olmaz. Bu yüzden Belediye Başkanımız ve ekibinin bu konuda göstermiş olduğu duyarlılığı ve çalışmaları takdir ediyor, kendilerine teşekkür ediyorum. İnşallah bu iş makineleriyle, filomuzun daha da güçlenmiş olmasıyla İnegöl'ümüzde yaşayan insanlara hizmet daha kaliteli ve hızlı şekilde ulaşmış olacak. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Hayırlı olmasını diliyorum" ifadelerinde bulundu.

Konuşmaların ardından temsili anahtar teslim töreni gerçekleştirildi. Daha sonra araçlarda incelemeler yapıldı.

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Kaynak: Bültenler

Son Dakika Güncel İnegöl Belediyesi'nin araç filosu güçleniyor - Son Dakika


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SON DAKİKA: İnegöl Belediyesi'nin araç filosu güçleniyor - Son Dakika
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