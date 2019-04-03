Son Dakika Haberleri: İnegöl Belediyesi'nin Helva Geleneği Sürüyor

İnegöl Belediyesi'nin Helva Geleneği Sürüyor

17 dakika önce

İnegöl Belediyesi'nin her kandilde gerçekleştirdiği helva ikramları, Miraç kandilinde de devam etti. Sani Konukoğlu camisinde 3 bin kişilik helva dağıtıldı.

İnegöl Belediyesi'nin Helva Geleneği Sürüyor, System.String[]

Kandil gecelerinde İnegöl'ün vazgeçilmez geleneklerinden biri haline gelen İnegöl Belediyesi'nin helva ikramları, dün akşam idrak ettiğimiz Miraç Kandilinde de sürdü. Sani Konukoğlu camisinde yatsı namazı sonrası gerçekleştirilen helva ikramlarında 3000 kişilik helva dağıtıldı.

Helva ikramlarına Belediye Başkanı Alper Taban, AK Parti İlçe Başkanı Mustafa Ersan, parti yöneticileri ve meclis üyeleri de katıldı. Başkan Alper Taban, Mustafa Ersan ve yöneticiler, helva ikramları sırasında kazanın başına geçerek vatandaşlara helva ikram etti.

İkramlar sonrası açıklama yapan Belediye Başkanı Alper Taban, "Bu akşam Miraç Kandilimizi idrak ediyoruz. Sani Konukoğlu camimizde cemaatimizle bir araya geldik. Bildiğiniz gibi her dönem, özellikle kandil gecelerinde halkımızla bir araya gelerek çeşitli organizasyonlar yapıyoruz. En sonunda da cami çıkışında ikramlarda bulunarak vatandaşlarımızla bu gecenin ruhuna uygun şekilde ibadetlerimizi yapıyoruz. Bir taraftan da yine ikramlarda bulunmak istiyoruz. Bu geceye özel feyzinden, bereketinden, rahmetinden inşallah cümle İslam alemi ve tüm Müslüman kardeşlerimizin istifade etmesini diliyoruz. Ben tüm ilçe halkımızın Miraç gecesini tebrik ediyorum. Hayırlara vesile olmasını diliyorum. İnşallah ülkemizde ve tüm dünyamızda barış ve huzura vesile olmasını diliyorum yüce rabbimden. Son olarak da kıymetli ilçe halkımıza bizlere gösterdikleri teveccüh, ilgi alakadan dolayı çok teşekkür ediyorum. Hamdüsenalar olsun. Birlik beraberlik ve hoşgörü içerisinde mutlu bir şekilde burada buluştuk. İbadetlerimizi yaptık. Miraç gecemizi kutluyorum. Hayırlara vesile olsun" dedi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 03.04.2019 11:00 Kaynak: Bültenler

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