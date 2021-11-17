Üye Girişi
İnegöl Belediyesi Ödülünü Antalya'da aldı - Son Dakika

İnegöl Belediyesi Ödülünü Antalya'da aldı

17.11.2021 15:15
İnegöl Belediyesi Ödülünü Antalya'da aldı

İnegöl Belediyesi'nin 2020 yılı Ekim ayında hizmete aldığı Baykoca Engelsiz Tamir Atölyesi, Sağlıklı Kentler Birliğinin 2021 Sağlıklı Şehirler En İyi Uygulama Yarışmasında sosyal sorumluluk alanında en iyi uygulama ödülü almıştı. Ödül, Antalya'da düzenlenen törenle takdim edildi.

İnegöl Belediyesi'nin 2020 yılı Ekim ayında hizmete aldığı Baykoca Engelsiz Tamir Atölyesi, Sağlıklı Kentler Birliğinin 2021 Sağlıklı Şehirler En İyi Uygulama Yarışmasında sosyal sorumluluk alanında en iyi uygulama ödülü almıştı. Ödül, Antalya'da düzenlenen törenle takdim edildi.

2020 yılı Ekim ayında ilçedeki engelli vatandaşların yoğun talepte bulunduğu akülü araçlarının bakım ve tamiriyle ilgili hizmet vermek üzere kurulan İnegöl Belediyesi Engelsiz Tamir Atölyesi, Yeniceköy Mahallesinde bulunan DOSTUM tesislerinde hizmetini sürdürüyor. Haziran ayında Sağlıklı Kentler Birliğinin 2021 Sağlıklı Şehirler En İyi Uygulama Yarışmasına katılan Engelsiz Tamir Atölyesi, yarışmaya başvuru yapılan tarih itibariyle geride bıraktığı 8 ayda 107 engelli aracının bakım ve tamirinin yapılmasıyla dikkat çekti. Bu yıl 12'ncisi düzenlenen, 32 üye belediyenin 84 projeyle başvurduğu Sağlıklı Şehirler En İyi Uygulama Yarışmasının ödüllerinden biri de Engelsiz Tamir Atölyesi ile İnegöl'e geldi.

4 farklı kategoride; Sosyal Sorumluluk, Şehir Planlama, Sağlıklı Yaşam ve Sağlıklı Çevre konularıyla gerçekleştirilen yarışmanın jüri başkanlığı Prof. Dr. Ruşen Keleş tarafından yapıldı. Yarışma jürisinin diğer üyeleri Prof. Dr. Handan Türkoğlu, Prof. Dr. Cengiz Türe, Prof. Dr. Gül Sayan Atanur, Doç. Dr. Emel İrgil, Doç. Dr. İnci Parlaktuna ve Murat Ar'dan oluştu. Jüri, İlçe Belediyeleri arasından Sosyal Sorumluluk kategorisinden 13, Şehir Planlama kategorisinden 6, Sağlıklı Yaşam kategorisinden 8 ve Sağlıklı Çevre kategorisinden 5 projeyi değerlendirdi. İnegöl Belediyesi, 2021 Sağlıklı Şehirler En İyi Uygulama Yarışması ödül alan Büyükşehir diğer ilçe belediyeleri kategorisinde sosyal sorumluluk alanında Baykoca Engelsiz Tamir Atölyesi projesi ile jüri özel ödülüne layık görüldü.

ÖDÜL TÖRENİ BUGÜN YAPILDI

Jüri değerlendirmeleri sonucunda ödül alan kurumlar Eylül ayında duyurulmuştu. Ödül töreni ve Sağlıklı Kentler Birliği 36. Meclis toplantısı ise bugün Antalya'da gerçekleştirildi. İnegöl Belediyesi adına törene; İnegöl Belediyesi Sağlıklı Kentler Birliği Koordinatörü ve aynı zamanda Proje-Arge sorumlusu Zeynep Kaçar ile Engelsiz Tamir Atölyesi Sorumlusu İlyas Çiçek katıldı. Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş'ın da yer aldığı törende, İnegöl Belediyesi'nin ödülünü Sandıklı Belediye Başkanı aynı zamanda Sağlıklı Kentler Birliği Meclis Üyesi Mustafa Çöl takdim etti. İnegöl Belediyesi temsilcileri, ödül takdimi sonrası başarılarını Başkan Aktaş ile de paylaştı.

İnegöl Belediyesi Ödülünü Antalya'da aldı

İnegöl Belediyesi, Antalya, İnegöl, Ekim, Güncel, Son Dakika

Kaynak: Bültenler

Son Dakika Güncel İnegöl Belediyesi Ödülünü Antalya'da aldı - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Son Dakika! Bakan Çavuşoğlu: Azerbaycan yalnız değildir, yalnız olmayacaktır 15:10 Son Dakika! Bakan Çavuşoğlu: Azerbaycan yalnız değildir, yalnız olmayacaktır Derbinin Fenerbahçe cephesi: Pereira Samandıra'dan çıkmıyor, evine dahi gitmiyor 14:56 Derbinin Fenerbahçe cephesi: Pereira Samandıra'dan çıkmıyor, evine dahi gitmiyor Bir döneme damga vuran dizi En Son Babalar Duyar'ın senaryosuyla ilgili gerçek ortaya çıktı 14:35 Bir döneme damga vuran dizi En Son Babalar Duyar'ın senaryosuyla ilgili gerçek ortaya çıktı
Evine gelen adamı öldüren Esra'nın ifadesi ortaya çıktı: Benimle birlikte olmak istedi, mecbur kaldım 14:25 Evine gelen adamı öldüren Esra'nın ifadesi ortaya çıktı: Benimle birlikte olmak istedi, mecbur kaldım Cumhurbaşkanı Erdoğan, Merkez Bankası yarın faiz indirimine gidecek mi? sorusuna yanıt verdi 14:21 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Merkez Bankası yarın faiz indirimine gidecek mi? sorusuna yanıt verdi Muslera'nın yediği goller en sonunda çıldırttı, takım kaptanından fırça yedi 14:17 Muslera'nın yediği goller en sonunda çıldırttı, takım kaptanından fırça yedi
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan dikkat çeken açıklama: Ben görevde olduğum sürece faizle mücadelem sürecek 13:12 Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan dikkat çeken açıklama: Ben görevde olduğum sürece faizle mücadelem sürecek Fahriye Evcen, Alparslan Büyük Selçuklu dizisinde uludu 12:33 Fahriye Evcen, Alparslan Büyük Selçuklu dizisinde uludu

Son Dakika Haberleri
15:09 Son Dakika! Bakan Çavuşoğlu: Azerbaycan yalnız değildir, yalnız olmayacaktır
15:00 MEB: 24 Kasım'da maddi değeri olan hediyeler kabul etmeyin
14:56 Derbinin Fenerbahçe cephesi: Pereira Samandıra'dan çıkmıyor, evine dahi gitmiyor
14:40 Faizi savunan AK Partililere Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan tepki: Kusura bakmasınlar bu yolda beraber olmam
14:37 Okulda çalınan "Bilmem mi? şarkısı Sefo'yu harekete geçirdi
14:37 İstanbul'da hangi ilçede, ne kadara ev alabilirsiniz?
14:34 Bir döneme damga vuran dizi En Son Babalar Duyar'ın senaryosuyla ilgili gerçek ortaya çıktı
14:21 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Merkez Bankası yarın faiz indirimine gidecek mi? sorusuna yanıt verdi
14:20 Kılıçdaroğlu'ndan Erdoğan'a 'Ebrar'lı yanıt: Dedim olabilir
14:19 Limon pis kanı temizliyor, toksinleri söküp atıyor
Beşiktaş'ta Michy Batshuayi Alanya maçında olmayacak Beşiktaş'ta Michy Batshuayi Alanya maçında olmayacak         
15:15
Ticaret Bakanı Muş: Türkiye ekonomisi yüzde 21,7 oranında büyüyerek rekor kırdı Ticaret Bakanı Muş: Türkiye ekonomisi yüzde 21,7 oranında büyüyerek rekor kırdı         
15:09
Okulda çalınan "Bilmem mi? şarkısı Sefo'yu harekete geçirdi Okulda çalınan "Bilmem mi? şarkısı Sefo'yu harekete geçirdi         
14:38
Yine kadın cinayeti: Beş çocuğunun annesini öldürdü Yine kadın cinayeti: Beş çocuğunun annesini öldürdü         
14:30
Anne babasını öldürmeden sosyal medyada paylaştı, ardından siyanür içti Anne babasını öldürmeden sosyal medyada paylaştı, ardından siyanür içti         
14:23
Kılıçdaroğlu'ndan Erdoğan'a 'Ebrar'lı yanıt: Dedim olabilir Kılıçdaroğlu'ndan Erdoğan'a 'Ebrar'lı yanıt: Dedim olabilir         
14:21
Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan, siyasette 50+1 tartışmalarına değindi: O konuda değişikliğe giderse parlamento gider Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan, siyasette 50+1 tartışmalarına değindi: O konuda değişikliğe giderse parlamento gider         
13:47
Cumhurbaşkanı'ndan asgari ücret açıklaması: Dar gelirlilerin yükünü hafifleteceğiz Cumhurbaşkanı'ndan asgari ücret açıklaması: Dar gelirlilerin yükünü hafifleteceğiz         
13:06
Genç mühendis Başak'ı katleden Boz'u avukat annesi de savunmayacak Genç mühendis Başak'ı katleden Boz'u avukat annesi de savunmayacak         
11:51
Mado'nun sahibinin Çin medyasına yaptığı açıklamaya tepki yağıyor! Mado'nun sahibinin Çin medyasına yaptığı açıklamaya tepki yağıyor!         
11:37
Önce konserde hayranının yüzüne idrarını yaptı, sonra da özür diledi Önce konserde hayranının yüzüne idrarını yaptı, sonra da özür diledi         
11:20
Koronaya yakalandı, babası evden kovdu, intihar etti Koronaya yakalandı, babası evden kovdu, intihar etti         
11:13
Devrim arabalarının mühendisinin kurduğu fabrika TOGG'a parça üretmeye talip Devrim arabalarının mühendisinin kurduğu fabrika TOGG'a parça üretmeye talip         
10:58
Son Dakika: Sınır hattı alev alev! Ermenistan sınırındaki çatışmada 7 Azerbaycan askeri şehit oldu, 10 yaralı var Son Dakika: Sınır hattı alev alev! Ermenistan sınırındaki çatışmada 7 Azerbaycan askeri şehit oldu, 10 yaralı var         
10:42
Aleyna Tilki Cinsel İstismara Uğradığını itiraf etti Aleyna Tilki Cinsel İstismara Uğradığını itiraf etti         
10:14
Define ararken kanlar içinde kaldılar Define ararken kanlar içinde kaldılar         
10:03
"28 Şubat'ın yaraları kapatıp helalleşeceğiz" diyen Kılıçdaroğlu'na Çetin Doğan'ın eşinden tepki: Generallerden helallik istesin "28 Şubat'ın yaraları kapatıp helalleşeceğiz" diyen Kılıçdaroğlu'na Çetin Doğan'ın eşinden tepki: Generallerden helallik istesin         
07:23
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.11.2021 15:22:11. #1.12#
SON DAKİKA: İnegöl Belediyesi Ödülünü Antalya'da aldı - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement