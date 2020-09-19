İnegöl Belediyesi, öğrenciler için 23 bin 800 adete maske üretti - Son Dakika

İnegöl Belediyesi, eğitim-öğretime başlayacak öğrencilere dağıtılmak üzere 23 bin 800 adet maske hazırlayarak bunları okul yönetimlerine teslim etti.

Belediye Başkanı Alper Taban, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, pazartesi günü ana sınıfı, 1'inci, 8'inci ve 12'nci sınıf öğrencilerinin okula başlayacağını belirtti.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının devam ettiğini hatırlatan Taban, "Bu süreçte çocukları muhafaza edebilmek adına Beşinci Mevsim Kurs Merkezi'nde öğrenciler için maske hazırlandı. Bu konuda desteklerimiz devam edecek." ifadesini kullandı.