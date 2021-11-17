İnegöl Belediyesi Tam Bana Göre Festival'de yerini aldı - Son Dakika

Aynı zamanda labirent oryantiring standının kurulduğu alanda, Pazar günü de İnegöl Belediye Tiyatrosu "Ayyar Hamza" oyununu sahneleyecek.

Başkent Ankara, özel bir festivale ev sahipliği yapıyor. AK Parti Genel Merkezi'nin düzenlediği "Tam Bana Göre Festival" isimli festivalde, gençlerin ilgisini çekecek pek çok etkinlik yer alıyor. Konserler, sergi alanları, deneyim alanları, atölyeler, VR etkinlikler, sertifikalı eğitimler, e-learning eğitimlerine giriş imkânı, etnospor, sürpriz yazarlarla söyleşiler, sahaflar ve yayıncılar, konferanslar, özel lezzetler ve birbirinden ilginç stantların yer aldığı festivalde, belediyeler özellikle gençlerle ilgili çalışmalarını tanıtıyor.

BAŞKAN ALPER TABAN DA FESTİVALE KATILDI

Türkiye'nin dört bir yanından gelen belediyelerin katılımıyla gerçekleştirilecek "Tam Bana Göre Festival" 16 Kasım Salı günü 14.00'da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla açıldı. 21 Kasım Pazar gününe kadar devam edecek festivalin açılışına İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban da katıldı. Hem törende bulunan hem de İnegöl Belediyesi standında misafirlerini ağırlayan Başkan Alper Taban, İnegöl Belediyesi'nin gençlerle ilgili çalışmalarını sergilemekten keyif aldıklarını söyledi.

İNEGÖL BELEDİYESİ DOLU DOLU BİR STANTLA YERİNİ ALDI

İnegöl Belediyesi Tam Bana Göre Festival'de; Spor İşleri Müdürlüğü, Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü ile Strateji Geliştirme Müdürlüğü işbirliğinde kapsamlı bir stant oluşturdu. Ağırlıklı olarak Doğa Sporları ve Turizm Merkezi'nin (DOSTUM) branşlarının tanıtıldığı stantlarda, İnegöl Belediyesi Baykoca Proje Takımlarının faaliyetleri de yer aldı. Örnek çalışma olarak Baykoca ekiplerinin Zabıta personeli için ürettiği Ginger'lar festivalde sergilenmeye başladı. 5 adet gingera ilgi yoğun oldu. Kültür Sosyal İşler Müdürlüğü'nün gençlere yönelik faaliyetleri de burada tanıtılmaya başladı. İnegöl Belediyesi standında ayrıca DOSTUM oryantiring takımının tanıtımı için labirent oryantiring standı da kuruldu. Aynı zamanda milli sporcular olan DOSTUM oryantiring sporcuları fuarda yerini aldı. 21 Kasım Pazar günü de İnegöl Belediye Tiyatrosu festival alanındaki sahnede "Ayyar Hamza" oyunu ile festivale katılanlara bir gösteri sunacak.