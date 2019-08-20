İnegöl Belediyesi temizlik konusunda yeni bir uygulamanın daha startını verdi

Pilot bölgelerde uygulamanın başarılı olması durumunda, bireysel çöp konteynırları ilçe merkezinin tamamında kullanılacak.

Temizlik konusunda her geçen gün farklı atılımlar gerçekleştiren İnegöl Belediyesi, yeni bir uygulamanın daha startını verdi. Zamansız çöp sorununun çözülebilmesi adına "Bireysel Çöp Konteynırları" belirlenen pilot bölgelerde uygulanmaya başladı.

TEMİZLİK HİZMETİNDE RADİKAL DEĞİŞİKLİK

"Temiz Şehir İnegöl" olgusuna her geçen gün bir adım daha yaklaşan İnegöl Belediyesi, Ağustos ayı başında radikal bir karara imza atarak 28 adet temizlik aracı satın almış ve bu hizmeti kendi araçlarıyla daha nitelikli şekilde vermek üzere çalışmalara başlamıştı. Bu karar sonrası zamansız çöplerle mücadele adına da yeni bir proje geliştirildi. Daha temiz bir İnegöl'e kavuşmanın önündeki en büyük engellerden biri olan zamansız çıkarılan çöpler, çevre kirliliğinde önemli rol oynuyor. Bu sorunu ortadan kaldırmak adına bireysel çöp konteynırları uygulamasının hayata geçirilmesi için ilk adım atıldı.

PİLOT BÖLGE SEÇİLEN 3 SOKAKTA 50 KONTEYNIR DAĞITILDI

Zamansız çıkarılan çöpler hem sokaklarda yığınlar halinde çevre kirliliğine sebep oluyor hem de sokak hayvanları tarafından dağıtılarak bu kirlilik yayılıyor. Temizlik İşleri Müdürlüğü, bu durumun önüne geçebilmek ve daha temiz bir çevre için binaların kapı önlerine 120 litrelik plastik kapaklı, iki tekerlekli, ısıya ve aşınmaya dayanıklı konteyner dağıtımı yapılması konusunda çalışmalara başladı. Pilot bölge seçilen Kemalpaşa Mahallesi Zade Emin Sokak, Zade Emin Çıkmazı ve Özdevir Sokakta 50 haneye bireysel çöp konteyneri verilerek projenin startı verildi.

DAHA TEMİZ BİR İNEGÖL İÇİN GECE GÜNDÜZ ÇALIŞIYORUZ

Konuya ilişkin bir açıklama yapan Belediye Başkanı Alper Taban, daha temiz bir İnegöl için gece gündüz çalıştıklarını söyledi. Temizlik konusunun önemli bir başlık olduğuna da dikkat çeken Taban, "Göreve geldiğimiz günden bu yana temizlik konusunda ne kadar hassas olduğumuzu her ortamda ifade ediyoruz. Bunu sadece konuşmakla da kalmayıp, ortaya koyduğumuz projelerle somutlaştırıyoruz. Temizlik konusunda belediye olarak elimizden gelen gayreti bugüne kadar gösterdiğimiz gibi bundan sonra da göstereceğiz. Her geçen gün daha fazla ne yapabiliriz, temiz bir İnegöl için hangi projeleri hayata geçirebiliriz noktasında çalışmalar yapıyoruz. Biliyorsunuz kısa bir süre önce belediyemiz bünyesine 28 adet temizlik aracını dahil ederek şehir temizliği konusunda radikal bir karara imza atmıştık. Bugün de yine daha temiz bir İnegöl hedefine bir adım daha yaklaşacağımız yeni bir projenin ilk adımlarını atmanın mutluluğunu yaşıyoruz" dedi.

"ZAMANSIZ ÇIKARILAN ÇÖPLER ÇEVRE KİRLİLİĞİNİN BAŞLICA NEDENLERİNDEN BİRİ"

Zamansız çöplerle mücadele anlamında farklı şehirlerde de uygulanan bir projeyi İnegöl'de hayata geçirmek adına çalışmaların başladığını duyuran Taban, "Zamansız çöpler sıkça yaşadığımız sorunlardan biri. Aslında her mahallenin, bölgenin, sokağın çöp günleri belli. Ancak tüm uyarılarımıza rağmen bu konuda suistimaller yaşandığını görüyoruz. Zamansız çıkarılan çöpler çevre kirliliğinin başlıca nedenlerinden biri. Bu sorunla baş edebilmek adına bireysel çöp konteynırı uygulamasını başlattık. Tabi bu kapsamlı ve uygulanması zaman alacak bir proje. Her binanın önünde, korunaklı ve kapaklı bir çöp konteynırı yer alacak. Uygulamanın başarılı olup olmayacağını görmek adına da zamansız çöplerle ilgili yüksek oranda şikayet aldığımız bir bölgeyi pilot bölge olarak belirledik. Pilot bölge olarak seçilen Kemalpaşa Mahallesi Zade Emin Sokak, Zade Emin Çıkmazı ve Özdevir Sokakta Temizlik İşleri Müdürlüğü ekiplerimiz 50 haneye Bireysel Çöp Konteyneri dağıtımlarını gerçekleştirdiler" diye konuştu.

PİLOT BÖLGEDE BAŞARILI OLURSA, İLÇE GENELİNDE UYGULANACAK

Belli bir süre pilot bölgede yapılan uygulamanın takip edileceğini kaydeden Taban, "50 haneye yapılan bireysel çöp konteynırı dağıtımı sonrası pilot bölgedeki bu uygulamayı ekiplerimiz takip edecek. Zamansız çöplerle ilgili gelen şikayetlerin oranları incelenecek. Projenin başarılı olması ve vatandaşlarının olumlu dönüşleri sonucunda uygulamayı İnegöl merkezde mahallelerinin tamamında hayata geçirmeyi planlıyoruz. Ancak bunu görmek zaman alacak. Belli bir süre pilot bölgedeki uygulamayı incelememiz ve sonuçlarını görmemiz gerekiyor" açıklamalarında bulundu.

MUHAFAZASI, BAKIM VE TEMİZLİĞİ BİNA SAKİNLERİNE AİT OLACAK

Başkan Taban, bireysel çöp konteynırları uygulamasında teslim edilen konteynerin muhafazası, bakımı ve temizliğinin bina sakinlerine ait olacağını da ifade etti. Konteynerlerin bina içinde veya binaya yaklaşık 5 metrelik zincir ile bağlanacak bir düzenekle konuşlandırılacağını da dile getirdi.