İnegöl Belediyesi Vatandaşlara Bez Torba Dağıttı

Atıkların kontrol altına alınması, gelecek nesillere temiz ve gelişmiş bir Türkiye ile yaşanabilir bir dünya bırakılması hedefiyle Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın plastik poşet kullanımının azaltılmasına yönelik başlattığı bez torba kullanımına İnegöl Belediyesi'nden de destek geldi. plastik poşet kullanımının azaltılması adına yapılan çalışmalara destek vermek amacıyla İnegöl Belediyesi, bugün 3000 adet bez torba dağıtımı yaptı.

Üzerinde 'Sıfır Atık' logosu ve İnegöl Belediyesi logosu bulunan bez torbalar, çarşı bölgesinde sarraflar çarşısının girişindeki meydanda kurulan stantta dağıtıldı. Bez torba dağıtımlarına Belediye Başkanı Alper Taban da beraberindeki AK Partili yöneticilerle birlikte katıldı. Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği bez torbalar, kısa sürede tükendi.

HEDEF "TEMİZ ŞEHİR İNEGÖL"

Bez torba dağıtımı sırasında bir açıklama yapan Belediye Başkanı Alper Taban, "Bugün çarşı merkezimizde bez çantalarımızı dağıtıyoruz. Bu bez çanta öncelikli olarak çevre bilincinin daha da arttırılması, çevre duyarlılığı oluşturulması, beraberinde doğayı ve çevreyi kirleten poşet ve benzeri uygulamaların hayatımızdan çıkarılmasıyla alakalı. Çevre Bakanlığımızın, Sayın Cumhurbaşkanımızın ve eşlerinin başlatmış olduğu Sıfır Atık projelerini de destekleyen ve bu süreçlerle birleştirilen bir çalışmadır. Biz de biliyorsunuz şehrimizde 'Temiz Şehir İnegöl' unvanını alabilmek için pek çok adımlar atmaya çalıştık ki bununla alakalı da Allah'a hamdolsun yavaş yavaş bu bilincin, farkındalığın arttırılmasıyla ilgili ilerleme olduğunu da görüyoruz. Şehrimizde bu hususu duymayan hiç kimsenin kalmasını istemiyoruz" dedi.

İNESMEK KURSİYERLERİ DE BEZ TORBA HAZIRLIYOR

Bez torba kullanımının aynı zamanda eskiye dönüş olduğuna da dikkat çeken Taban, "Beraberinde dağıttığımız bu bez torbalarla da geçmişte biliyorsunuz büyüklerimizin kullandığı, alışverişe giderken yanlarına aldığı bez torbalar. Tekrar eskiye bir dönüş başlatarak şehrimizde de bez torba dağıtımının startını verdik. Bez torbalarla ilgili ilk versiyonunda böyle bir format uyguladık. Ancak tabi bunu şimdi farklı versiyonlarda da halkımıza ulaştıracağız. İNESMEK kurslarımızda kursiyerlerimizin ve öğretmenlerimizin kendi el becerileriyle, kumaşlarını da hayırsever firmalardan temin ederek birkaç yönlü faydaya döndürmeye çalışıyoruz. Onları da yakın zamanda dağıtacağız. Bugün baskılı şekilde hazırladığımız bez torbalarımızı vatandaşlarımızla buluşturuyoruz" açıklamalarında bulundu.

BAŞARILI OLACAĞINDAN EMİNİM

Alper Taban, plastik poşetin hayatımızdan çıkarılması adına bir mücadele verildiğini kaydederek, "Poşetler denizde 400 yıl ve karada da 800 yılda geri dönüşümünü tamamlıyor. Bu da bir insan ömrünün çok çok üzerinde bir zaman dilimi. Bunları hayatımızdan çıkarmak için bir mücadele veriliyor. Bu mücadelede hem şehrimizde hem de ülkemizde başarılı olacağımızdan eminim. Eskiden olduğu gibi bez torbalarımızı kullanarak hem daha sağlıklı şekilde aldığımız ürünleri taşıyıp hem de çevremizi, şehrimizi daha temiz bir hale dönüştürmüş olacağız" şeklinde konuştu.