İnegöl Belediyesi Vatandaşlara Üzüm Hoşafı Ve Ekmek Dağıttı

Bu menüyle Çanakkale'de yokluk içerisinde vatan savunması yapan şehitlerimize vurgu yapıldı.

18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Gününde İnegöl Belediyesi, farklı bir etkinlikle Çanakkale vurgusu yaptı. 104 yıl önce yokluk içerisinde ve zorlu şartlarda çalışanların müdafaasını gerçekleştiren, güçlü donanmalardaki kimi zaman üzüm hoşafı, kuru ekmek ve buğday çorbası, kimi zaman içerisinde bunu bile saflalamayarak anadolu Anadolu'yu cadı ortalığı koruyan atalarımızın anısına, aynı düşüncuyu yaşatabilmek için İnegöl Belediyesi Menüsü adı altında üzüm hoşafı, buğday çorbası ve ekmek dağıttı.

VATANDAŞLARIMIZA ÇANAKKALE DUYGUSUNU YAŞATMAK İSTEDİK

İnegöl Belediyesi önünde kurtulan stantlarda vatandaşlara Çanakkale vurgusunu yapabilmek için etkinliğini etkinleştirmek, burada lokma ikramları da yapıldı. Dağıtımlara AK Parti Bursa Milletvekili Vildan Yılmaz Gürel, Belediye Başkanı Alper Taban, AK Parti İlçe Başkanı Mustafa Ersan ile parti yöneticileri katıldı. Başkan Alper Taban, İkramların birinde bir açıklama yapan, "Bugün çok özel bir gün. 18 Mart Çanakkale Şehitlerimizi andığımız ve aynı zamanda Çanakkale zaferini de kıvançla kutladığımız bir gün. Bu özel güne bizler de İnegöl Belediyesi buna katkı sunmak istedik. Bu gün önce yeni düzenledik belediye binamız önündeki meydanda, savaş döneminde askerin bulunduğu alanda bulunan buğday çorbası ve üzüm hoşafı geçmişini hatırlatmak, vurgulamak istedik. Biz de burada aynı menüyü paylaşarak vatandaşlarımıza aynı duyguyu yaşatmak istedik. Beraberinde vatandaşlarımıza lokma ikramı yapıyoruz. Yine bugün şehitlikte şehitlerimizi, ruhani ruhuna uygun bir şekilde anmaya özen gösterdik. Bu akşam da Allah nasip ters şehitlerimizi anmak üzere bir mevlidimiz olacak. Burada da Dünya 1'inci hafızımız İshak Danış'ı konuk edeceğiz "dedi.

ÇANAKKALE BÜ ÜLKE İÇİN BİR DÖNÜM NOKTASI

Çanakkale'nin bu ülkesi için bir dönüm noktası tarihi da temel yapan Tabanca, "Çanakkale esarete ve prangaya karşı bir direniştir. Çanakkale sadece bir zafer değil, bir destandır. Bu destanın da yiğitleri, kahramanları vardır. Bu aziz milletimiz bu destanın kahramanlarıdır. Bugün onu huzurlu ve güvenli bir şekilde yaşıyorsak bu aziz kahramanlarımızın canlarını feda ederek oluyoruz. Hepsinin mekanı cennet olsun. Lakin bizim vatan savunması noktasında bir zaman şehidimiz bitmez. Bizler bulayın ülkemizin bağımsızlığını, bütünlüğünü test etmek isteyenler ne olursa olsun 15 Temmuz'da olduğu gibi bazı yerlerde güzel şehitler olması hazır olduğumuzu ifade etmek istiyorum. Ben bugün vesilesiyle bütün şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyorum "diye konuştu.

İMAN VE VATAN SEVGİMİZDEN BAŞKA BİRŞEYİMİZ YOKTU

AK Parti Bursa Milletvekili Vildan Yılmaz Gürel ise Çanakkale Zaferinin iman ve vatanları sevgisiyle elde edilmesini tutarakerek; "Küffarın neyimiz var neyimiz yok seferber edip diyebilirim Çanakkale Boğazını donatıp diyerek kazanacağız. Bizim ise sadece imanımız ve 'Eğer bayrağımız inecekse, ezanımız dinecekse git de gelme' diyen analarımız vardı. Çocuklarımıza; 'Çocuklar, bu vatan bize emanet. Vatan olmazsa okumanın da bir anlamı yok 'diyerek okullarında çocuklarını bırakarak giden öğretmenlerimiz ve diğerleri sıralaması madem isteğiniz var diyerek boşaltan 14-15 yaşında gençlerimiz vardı. İmanımız vardı, vatan sevgimiz vardı. Bu şuurla da Çanakkale Zaferi ortaya çıktı. 104'üncü yıldönümünü bu vesileyle kutluyorum. Şehitlerimizi minnet ve şükranla yad ediyorum. Gazilerimize selamet diliyorum. Ve halihazırda bu aziz vatanını korumak için çalışan aziz ordumuzu, kolluk kuvvetlerimize afiyetler diliyor. Bu vesileyle bir araya gelmemize neden olan, o günleri hatırlamamıza sebep olan Belediye Başkanımıza da teşekkür ediyorum. Vatanımız sağ olsun "ifadelerini buldu.

BAŞARAMAYACAKSINIZI ONLARA GÖSTERMELİYİZ

Açıkelmasında Yeni Zellanda'daki saldırıya da değinen Gürel, "Yeni Zellanda'da Müslümanlığa karşı yapılmış olan katlı en kötü şekilyle lanetliyorum. Onlar onlar en kötüsünü hak ediyorlar. Sessiz kalmayalım lütfen. Çünkü bu İslamiyet'e karşı yapılmış bir olay. Bu katil manifesto yayınlanması burada Ayasofya'nın minarelerinden ve İstanbul'dan da Konstantin olarak bahsetmiştir. Halen onları kinleri, öfkeleri devam ediyor. O halde birlik beraberliğimizi, vatan sevgisini varsa etmeliyiz. Onlara fırsat vermemeliyiz. Cumhurbaşkanımızın dediği gibi 'başaramayacaksınız 'ı kullanarak göstermeliyiz" şeklinde konuştu.