Son Dakika Haberleri: İnegöl Belediyesi, yeni nesil belediyeciliğe odaklandı

İnegöl Belediyesi, yeni nesil belediyeciliğe odaklandı

1 saat önce

İnegöl Belediyesi, yeni nesil belediyecilik kapsamında e-devlet kapısı olan www.turkiye.gov.tr üzerinde belediyenin mevcutta 5 olan hizmet sayısını 23'e yükselterek, bu hizmeti veren belediyeler arasında Türkiye dördüncülüğüne ulaştı.

İnegöl Belediyesi, yeni nesil belediyeciliğe odaklandı, System.String[]
İnegöl Belediyesi, yeni nesil belediyecilik kapsamında e-devlet kapısı olan www.turkiye.gov.tr üzerinde belediyenin mevcutta 5 olan hizmet sayısını 23'e yükselterek, bu hizmeti veren belediyeler arasında Türkiye dördüncülüğüne ulaştı.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.02.2019 01:10 

Türkiye, İnegöl Belediyesi, Yenikadinda Gösterme, Ekonomi
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