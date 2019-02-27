İnegöl Belediyesi, yeni nesil belediyeciliğe odaklandı
1 saat önce
İnegöl Belediyesi, yeni nesil belediyecilik kapsamında e-devlet kapısı olan www.turkiye.gov.tr üzerinde belediyenin mevcutta 5 olan hizmet sayısını 23'e yükselterek, bu hizmeti veren belediyeler arasında Türkiye dördüncülüğüne ulaştı.
İnegöl Belediyesi
, yeni nesil belediyecilik kapsamında e-devlet kapısı olan www.turkiye.gov.tr üzerinde belediyenin mevcutta 5 olan hizmet sayısını 23'e yükselterek, bu hizmeti veren belediyeler arasında Türkiye
dördüncülüğüne ulaştı.
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Haber Yayın Tarihi : 27.02.2019 01:10
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