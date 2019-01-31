İnegöl Belediyesi Yüzlerce Vatandaşın Yüzünü Güldürdü

Sosyal belediyecilik alanında ortaya koyduğu gayretle örnek teşkil eden İnegöl Belediyesi, ihtiyaç sahibi ailelerin yüzünü güldürmeyi başardı.

Sosyal belediyeciliğin gerektirdiği hizmetleri bir bir yerine getirerek bu alanda örnek bir hizmet anlayışı sergileyen İnegöl Belediyesi, ihtiyaç sahibi ailelerin iyi gününde ve kötü gününde yanında olarak onların mutlu bir yaşam geçirmelerini sağlamak için çalışmalarına aralıksız devam ediyor.

Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğünün 2018 yılı içerisinde özenle ve titizlikle yürüttüğü çalışmalar hakkında açıklama yapan Belediye Başkanı Alper Taban, "Veren el ile Alan eli buluşturan Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğümüz vasıtası ile ihtiyaç sahibi vatandaşlara umut olmaya devam ediyoruz. Yaptığımız işin hassasiyetinin bilincindeyiz. Gerekli özen ve itinayı göstererek sosyal belediyeciliğin gerektirdiği tüm imkanları seferber ederek, ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza yardımlarda bulunuyoruz. Bizler zamana bir izdüşüm, bir kelebek etkisi bırakmak için tüm gücümüzle çalışıyoruz" dedi.

767 MÜRACAAT OLUMLU SONUÇLANDI

Belediye olarak ihtiyaç sahibi vatandaşlara yardımları Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü'ne bağlı Umuteli Sosyal Yardım Merkezi aracılığıyla gerçekleştirdiklerini ifade eden Başkan Taban; "Sosyal Yardım Merkezimize yıl içinde 1074 adet başvuru yapılmış olup, başvuruların hepsinin tahkikatı gerçekleştirildikten sonra 767 adet başvuru olumlu, 307 başvuru ise olumsuz sonuçlandırıldı. İhtiyaç sahibi 494 aileye gıda ve giyim bankamızdan düzenli olarak aylık yardımı yapıldı. İhtiyaç sahibi 46 aileye, 251 parça eşya yardımı yapıldı. İhtiyaç sahibi 1200 öğrenciye kırtasiye yardımı yapıldı. İhtiyaç sahibi 355 aileye 3503 parça hazır giyim (çocuk ve yetişkin giyim) ürünü yardımı yapıldı. Bu kapsamda 41 yetim çocuğumuza bayram öncesi giyim yardımı yapıldı. İhtiyaç sahibi 410 aileye gıda kolisi yardımı yapıldı. Yine yıl içerisinde farklı dönemlere konutlarında yaşanan yangınlar sonucu yangın mağduru 8 aileye yardım yapıldı. İhtiyaç sahibi 58 aileye asker aile yardımı yapıldı. Kurumumuz tarafından 891 aileye ramazan ayı gıda yardımı yapıldı. Ramazan kolilerinden 418 adeti Bursa Büyükşehir Belediyesinden temin edildi. İhtiyaç sahibi 245 Suriye uyruklu aileye ramazan kolisi dağıtıldı. İhtiyaç sahibi 213 aileye 300 ton kömür olmak kaydıyla yakacak yardımı yapıldı. İhtiyaç sahibi 38 aileye diğer yardımlar diye adlandırdığımız adak, kurban, et bağışı; 25 aileye de ekmek fişi yardımı yapıldı. Gıda yardımlarını almaya gelemeyen, hastalık ve yaşlılık gibi durumları olan 41 ailenin market alışverişleri kendi istekleri doğrultusunda tarafımızdan yapılıp adreslerine teslim edildi. 20 aileye de ikiz bebek yardımı yapıldı" dedi.

32 AİLEYE AFET YARDIMI

Sosyal yardımlar kapsamında Kaymakamlık işbirliği ile ortak yardım kampanyaları yapıldığını da hatırlatan Başkan Taban; "Aşırı yağış sebebiyle ilçemizde yaşanan sel felaketinde Kaymakamlık ile birlikte yürütülen afet ve acil durum hallerinde sosyal yardım işleri hakkındaki yönetmenlik göz önünde bulundurularak Kaymakamlıktan nakdi yardım ve Müdürlüğümüzden eşya yardımı yapılmıştır. Bu kapsamda müdürlüğümüz bünyesinde 32 dosya kaydı alınmış olup; 32 Halı, 12 Çekyat, 1 koltuk takımı, 1 yatak odası takımı, 3 koli yardımı yapılmıştır" diye konuştu.

HANIMLAR EL EMEĞİ ÇARŞISINDAN 484 ÜYE 101 BİN TL KAZANDI

İnegöl Belediyesi'nin önemli sosyal hizmet alanlarından biri olan Hanımlar El Emeği Çarşısının 2018 verilerini de paylaşan Taban, şöyle devam etti: "2018 yılında Hanımlar El Emeği Çarşımızdan toplam 484 aktif üye faydalandı. Yılsonu itibari ile Hanımlar El Emeği Çarşılarımızdan toplam 101.710 TL gelir elde edilerek üye olan bayanların üretkenliği arttırılmış olup, ev ekonomilerine katkıları sağlandı. Hanımlar El Emeği Çarşımızda şuanda 1300 adet kayıtlı ürün bulunmaktadır."

21 AİLEYE EVDE BAKIM HİZMETİ

"Sosyal Belediyeciliğin önemli kollarından biri olan 'Evde Bakım Hizmetleri' kapsamında da yıl içerisinde bu alandaki ihtiyaç sahibi ailelere desteklerimiz sürdü. Evde Bakım Hizmetlerinde 21 aileye toplamda 86 evde bakım hizmeti yapıldı. Ayrıca 7 adet engelli aracı, 6 adet hasta yatağı, 86 adet medikal ürün (hasta bezi, ıslak mendil, koltuk değneği vb.) yardımı yapıldı."