İnegöl Belediyesi yüzme havuzu hizmete giriyor - Son Dakika

İnegöl Belediyesi yüzme havuzu hizmete giriyor

İnegöl Belediyesi yüzme havuzu, cumartesi günü itibariyle hizmet vermeye başlayacak.

İnegöl Belediyesi yüzme havuzu, cumartesi günü itibariyle hizmet vermeye başlayacak. İlk etapta 18 yaş ve üzerine açılacak havuz, pandemi süresince belirli kurallarda çerçevesinde hizmet sunacak.

Riyad Mahrez'le fotoğraf çektiren İngiliz taraftar işinden kovuldu
Optimar, son seçim anketi sonuçlarını yayınladı: Cumhur İttifakı yüzde 50'nin üzerinde oy alıyor
Lille, yaptığı paylaşımda Yusuf Yazıcı'yı kartala benzetti


Kısa bir süre önce açılışı gerçekleştirilen Botanik Park yanındaki İnegöl Belediyesi Yüzme Havuzu, 4 Temmuz 2020 Cumartesi günü itibariyle kapılarını açıyor. Pandemi sürecinde belirli kurallar dahilinde hizmet verecek olan havuz, pazartesi günleri kapalı olacak. Hafta içi dört gün belirli saatlerde bay ve bayan ayrı ayrı olmak üzere hizmet sunacak. Hafta sonları ise Cumartesi günleri tüm gün bayanlara, Pazar günü de tüm gün erkeklere hizmet verecek. Hafta içi akşam saatlerinde ise sadece aboneler faydalanacak.


18 yaş sınırı


Pandemi sürecinde alınan tedbirler gereği yayınlanan genelge kapsamında 18 yaş ve üzeri vatandaşlar havuzdan faydalanacak. 18 yaş altı için ise sadece lisanslı veya milli sporcular antrenman için kullanacak. 18 yaş altının da kullanımıyla ilgili yeni bir genelge olması durumunda, kamuoyu bilgilendirilecek.


Havuz bay ve bayan ayrı olarak hizmet sunacak. Pazartesi günleri kapalı olacak havuz, haftanın 6 günü açık kalacak. Sabah 08.00'dan akşam 22.00'a kadar açık olacak havuz, gruplar halinde 2'şer saat kullanılacak. Salı günleri sabah 08.00-10.00 arası birinci grup bay, 10.00-12.00 ve 12.00-14.00 arası ikinci ve üçüncü grup erkekler havuzu kullanacak. 14.00-16.00 ve 16.00-18.00 saatlerinde de en fazla 25'er kişilik iki grup bayan havuzu kullanabilecek. Akşam 18.00-22.00 arasında da sadece abonelere hizmet verilecek. Aboneler de havuzda 1'er saat kalabilecekler. Salı günü 18.00'dan 22.00'a kadar bayan aboneler havuzu kullanacak. Çarşamba günü sabah 08.00'da bayanlarla başlayacak havuz kullanımı, 14.00 seansıyla birlikte erkeklerle devam edecek. Çarşamba akşamı da erkek aboneler havuzu kullanacak. Perşembe günü Salı gününün programı uygulanacak. Cuma günü de Çarşamba günüyle aynı şekilde olacak. Cumartesi günü 09.00 itibariyle açılacak olan havuz, yine 2'şer saatlik gruplarla akşam 22.00'a kadar açık kalacak. Cumartesi günü tüm gün bayanlar, Pazar günü de aynı şekilde tüm gün erkekler havuzu kullanabilecek. Hafta sonu gün içerisinde sadece 14.00-16.00 arasında havuz kapalı olacak.


Maksimum 25 kişi


Pandemi tedbirleri kapsamında havuza her iki saatlik grupta en fazla 25 kişi olmak kaydıyla vatandaşlar girebilecek. 25 kişinin üzeri kabul edilmeyecek. Havuza günlük girişlerde görevliler tarafından pandemi tedbirleri kapsamında bir form doldurularak vatandaş tarafından imzalanacak. Bone kullanımı ise zorunlu olacak. Havuzun fiyat tarifesi de belli oldu. Günlük girişlerde yetişkin 30 TL'ye, öğrenci ise 15 TL'ye havuza girecek. Aylık abonelikler ise 150 TL olarak açıklandı. - BURSA

İnegöl Belediyesi, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.07.2020 17:24 Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel İnegöl Belediyesi yüzme havuzu hizmete giriyor - Son Dakika

Son Dakika

23:12 Riyad Mahrez'le fotoğraf çektiren İngiliz taraftar işinden kovuldu 23:12 Optimar, son seçim anketi sonuçlarını yayınladı: Cumhur İttifakı yüzde 50'nin üzerinde oy alıyor 22:22 ABD'de gençler ölümle dans ediyor! Korona partisi düzenleyip virüsü ilk kapana para ödülü veriyorlar 21:41 20 gün arayla aynı sayılarla Sayısal Loto'dan ikramiye kazanan talihli ortaya çıktı 21:39 Kendisini fuhşa zorlayan şahsı başından vuran kadın yakalandı 21:21 TRT Spor spikeri Deniz Satar görevinden istifa etti 21:00 Koronavirüste ilk kez rastlanan vaka! 62 yaşındaki hastada 4 saati aşan ereksiyon görüldü 20:31 KARDEMİR Genel Müdürü Hüseyin Soykan görevinden ayrıldı 20:17 İspanyollar, Mesut Özil'in Başakşehir'e transfer olabileceğini ileri sürdü 19:58 Kalabalık minibüs görüntülerine isyan eden Bakan Koca, en çok vakanın olduğu 5 ili verdi 19:33 Merkel'den görülmemiş itiraf: Avrupa tarihinin en zor durumunda 19:20 Sevgilisini darbeden Ozan Güven'e bir tepki de Hadise'den geldi 18:08 Sağlık Bakanlığı, koronavirüs vakalarının bölgelere göre dağılımını paylaştı 17:59 Atatürk aleyhine paylaşım yapan jandarma astsubay görevinden uzaklaştırıldı 16:28 HDP'li 3 milletvekilinin koronavirüs testi pozitif çıktı
9 yıl boyunca bebek bekleyen çiftin ikizlerini, kıskançlık krizine giren köpekleri parçaladı
15:54
İngiltere, Venezuela'nın 1 milyar euroluk altınlarına el koydu
14:07
"Kilolusun" diyerek eleştirilen Pelin Karahan, bikinili poz vererek karın kaslarını sergiledi
13:56
Yeni sosyal medya düzenlemesine göre BTK, 'kamu yararı gözeterek' Netflix ve Whatsapp'ı engelleyebilecek
13:25
Uygur Türklerine yaptırılan 13 tonluk üründe insan saçı tespit edildi
12:03
ABD'de rekor artış: 24 saatte 52 binden fazla  koronavirüs vakası tespit edildi
10:56
Bayburt'ta tesadüfen keşfedilen 'kehribar' için bir çok ülke sıraya girdi
10:42
Bu kare uluslararası kamuoyunda infial yarattı! 3 yaşındaki çocuğu, öldürdükleri dedesinin göğsüne oturtup fotoğraf çektiler
10:15
Esenyurt'ta uyarılara rağmen maske takmayı reddeden kadın, polislere zor anlar yaşattı; 900 TL ceza yedi
10:03
Enes Ünal, 90+7'de kaçırdığı penaltıyla Valladolid'i galibiyetten etti
09:35
Kim Jong-Un'un eşinin uygunsuz fotoğrafları, iki ülkeyi savaşın eşiğine getirdi
08:00
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.07.2020 23:49:14. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: İnegöl Belediyesi yüzme havuzu hizmete giriyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]