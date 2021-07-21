İnegöl Belediyesinde protokol ve vatandaşlar bayramlaşma töreninde bir araya geldi - Son Dakika

Kurban Bayramı dolayısıyla bugün ilçe protokolü ile vatandaşların bir araya geldiği bayramlaşma töreni düzenlendi. İnegöl Belediyesi önündeki programda vatandaşlara ikramda bulunuldu.

Pandemi nedeniyle geçtiğimiz yıl yapılamayan bayramlaşma törenleri, bu yıl normalleşme süreciyle beraber belirli kurallar çerçevesinde gerçekleştirildi. İnegöl Kaymakamlığı ile İnegöl Belediyesi işbirliğinde Kurban Bayramı dolayısıyla dün 17.00'da bayramlaşma programı düzenlendi. İlçe protokolüyle birlikte tüm ilçe halkının da davet edildiği törende, ikramlarda bulunularak pandemi kuralları çerçevesinde bayramlaşma töreni gerçekleştirildi. Törene İnegöl Kaymakam Vekili, Yenişehir Kaymakamı Suat Seyitoğlu, Belediye Başkanı Alper Taban, siyasi parti temsilcileri, kurum amirleri, STK temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

Protokol üyelerinin bayramlaşmasıyla başlayan törende, Belediye Başkanı Alper Taban davetlilere hitaben bir konuşma yaptı. Başkan Taban, "Bir bayrama daha erişmenin mutluluğunu, heyecanını, şükrünü yaşıyoruz. Bayramlar bizim kadim geleneğimizin önemli zaman dilimlerindendir. Bizler için kıymetlidir. Yine dayanışmanın, yardımlaşmanın ve kardeşliğin en derinden hissedildiği ve paylaşıldığı anlardır. Küslerin barıştığı, kırgınlıkların sona erdiği özel günlerdir. Bu vesileyle ben tüm ilçe halkımızın bayramını kutluyorum" dedi.

Pandemi süreci hakkında da konuşan Alper Taban, "Pandemi sürecinde birbirimizden uzun süre ayrı kaldık. Bu süre zarfında kaybettiğimiz vatandaşlarımız oldu. Aramızdan ayrılanlara rahmet diliyorum, hasta yatağında şifa bekleyen herkese de acil şifalar diliyorum. Tüm sosyal hayatımızı neredeyse sıfırladığımız, işten, ekonomiden, aile bağlarımızdan uzak kaldığımız günler geçirdik. Evlerimize kapandık. İbadetlerimizi evlerimizden yapmak durumunda kaldık. Zor bir sınav olduğunu düşünüyorum. Tabi halen bu sınavın tamamen sona erdiğini söylemek de çok mümkün değil. Malumunuz Sağlık Bakanlığımızın, çok değerli sağlık çalışanlarımızın aşılama faaliyetleri devam ediyor. Bu noktada da bizlere düşen vazifeler var. Özellikle bayramlaşmaları neredeyse unuttuk diyeceğimiz bir süreç yaşadık son birkaç bayram özelinde. Ama Allah'a hamdolsun bu bayram yine bir aradayız. Kucaklaşmanın, bir arada olmanın keyfini yaşamaya çalışıyoruz. Yine de pandemi tedbirlerine uygun şekilde hayatımızı sürdürmenin faydalı olduğunu düşünüyorum. Bugün de burada kıymetli protokolümüz, vatandaşlarımız, ilçe halkımızla bir araya gelerek ikramlarda bulunalım, bayramlaşalım istedik. Bizleri kırmayarak burada bulunan tüm misafirlerimize teşekkür ediyorum" açıklamalarında bulundu.

İnegöl Kaymakam Vekili Yenişehir Kaymakamı Suat Seyitoğlu ise "Kurban Bayramı kutlamaları münasebetiyle bu güzel atmosferi sizlerle birlikte yaşamak bizlere nasip oldu. Bu vesileyle sizlerin ve tüm ülkemizin, milletimizin Kurban Bayramını tebrik ediyorum" dedi. Konuşmalar sonrası ikramlar yapıldı. Ardından tören dualarla son buldu. Protokol üyeleri tören sonrası İlçe Emniyet Müdürlüğü Polis Merkezi Amirliği ve İlçe Jandarma Komutanlığı'nı ziyaret ederek görevli personellerin de bayramı tebrik edildi. - BURSA