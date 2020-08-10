İnegöl Belediyesinden kardeş şehirlere maske desteği - Son Dakika

İnegöl Belediyesi ürettiği maskeleri Kosova ve Rusya'ya bağlı Adigey Cumhuriyeti'ndeki kardeş şehirlere gönderdi.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle Kosova'ya bağlı Mitroviça şehri ile Adigey Cumhuriyeti'ne bağlı Tahtamukay şehrindeki idareciler, maske ihtiyaçlarının olduğunu İnegöl Belediyesine iletti.

Talebi değerlendiren İnegöl Belediyesi, kendi bünyesinde ürettiği maskeleri 2 şehre sevk etti. Kosova'ya 10 bin, Adigey Cumhuriyeti'ne ise 5 bin adet maske gönderildi.

İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, gönül coğrafyası içindeki kardeş şehrilere talepler doğrultusunda desteklerinin süreceğini bildirdi.