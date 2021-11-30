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İnegöl Belediyesinden Lodos Yıkıntılarına Anında Müdahale - Son Dakika

İnegöl Belediyesinden Lodos Yıkıntılarına Anında Müdahale

30.11.2021 08:51
İnegöl Belediyesinden Lodos Yıkıntılarına Anında Müdahale

İnegöl Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü lodostan kaynaklanan yıkıntı ve kırılan dalları beklenmeden topladı.

Yıkılan ağaç ve kırılan dallar nedeniyle aksaklık oluşmasına izin vermeyen İnegöl Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri sabah saatlerinden bu yana sahada teyakkuz halindeydiler. Alınan önlemler sayesinde can ve mal kaybı yaşanmazken ekipler gün boyu şehrin genelinde çalışmasına devam edecek.

153 HATTIMIZ ÜZERİNDEN BİZLERE BİLDİREBİLİRSİNİZ

Lodos sonrası yapılan çalışmalar hakkında konuşan İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban,''Ekiplerimiz sabah saatlerinden bu yana sahadalar. Lodos nedeniyle bazı bölgelerde ağaç yıkıntısı ve dalların kırıldığını tespit ettiler. Her birini titizlikle takip edip herhangi bir aksaklık oluşturmaması adına toplamaya devam ediyoruz. Bu gibi sorunlarla karşılaşan vatandaşlarımız 153 hattımız üzerinden Çözüm Merkezimize ulaşarak bizlere bildirebilirler.'' dedi.

İnegöl, Lodos, Güncel, Son Dakika

Kaynak: Bültenler

Son Dakika Güncel İnegöl Belediyesinden Lodos Yıkıntılarına Anında Müdahale - Son Dakika


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