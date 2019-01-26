Son Dakika Haberleri: İnegöl Belediyespor: 2 - Halkbank: 3

İnegöl Belediyespor: 2 - Halkbank: 3

53 dakika önce

Voleybol Efeler Ligi'nde İnegöl Belediyespor, sahasında Halkbank'a 3-2 mağlup oldu.

İnegöl Belediyespor: 2 - Halkbank: 3, System.String[]
Voleybol Efeler Ligi'nde İnegöl Belediyespor, sahasında Halkbank'a 3-2 mağlup oldu.

Salon: İnegöl

Hakemler: Sadettin Deneri, Erkan Cihan Türker

İnegöl Belediyespor: Cüneyt Dağcı, Hüseyin Koç, Marshall, Cansın Hacıbekiroğlu,Cepeda, Cacic, Cansın Çınar (Burak Hazırol, Berkay Bayraktar, Berkan Bozan, Efe Er, Mustafa Susam)

Halkbank: Bayram Efe, Faik Samet Güneş, Drazen,Alen, Kemal Kayhan, Michele (Alperay Demirciler, Hasan Yeşilbudak, Guillaume, Rıfat Kantarcıoğlu, Vefa Yılmaz)

Setler: 25-27, 18-25,25-21,25-21, 13-15

Süre: 144 dakika (35,27,29,31,18) - BURSA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.01.2019 07:30 Kaynak: İHA

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