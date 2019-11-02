Son Dakika Haberleri: İnegöl Belediyespor - Afyon Belediye Yüntaş: 1-3
Son Dakika Spor İnegöl Belediyespor - Afyon Belediye Yüntaş: 1-3

İnegöl Belediyespor - Afyon Belediye Yüntaş: 1-3

6 saat önce

SALON: YeniceköyHAKEMLER: Ali Delidağ, Öznur TosunİNEGÖL BELEDİYESPOR: Hakan Yurdseven, Ahmet Emre Çetinkaya, Nurullah Can Kaşıkçı, Kubilay Balcı Burak Eser, Emirhan Ulutaş, (Yusuf Eren, Doğan Başturan, Talha Banuşoğlu, İbrahim Uçar)AFYON BELEDİYE YÜNTAŞ: Rıdvan Sağlık, Akif Yurtsal,...

İnegöl Belediyespor - Afyon Belediye Yüntaş: 1-3, System.String[]

SALON: Yeniceköy

HAKEMLER:  Ali Delidağ, Öznur Tosun

İNEGÖL BELEDİYESPOR: Hakan Yurdseven, Ahmet Emre Çetinkaya, Nurullah Can Kaşıkçı, Kubilay Balcı Burak Eser, Emirhan Ulutaş, (Yusuf Eren, Doğan Başturan, Talha Banuşoğlu, İbrahim Uçar)

AFYON BELEDİYE YÜNTAŞ: Rıdvan Sağlık, Akif Yurtsal, Kahnamouee, Berk Yılmaz, Denise, Onur Çapan (Ali İhsan Heper, Çağatay Durmuş, Burak Köse, Ertan Debreli,

SETLER: 13-25, 25-21, 10-25, 12-25

SÜRE: 90 dakika (24, 25, 22, 19)

TVF Erkekler 1'inci Ligi A Grubu'nda mücadele eden İnegöl Belediyespor, Yeniceköy Salonu'nda ağırladığı Afyon Belediye Yüntaş'a 3-1 mağlup oldu.


Spor

Haber Yayın Tarihi: 02.11.2019 07:39 Kaynak: DHA
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