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İnegöl Belediyespor bisiklet takımı dereceye doymadı - Son Dakika

İnegöl Belediyespor bisiklet takımı dereceye doymadı

23.08.2021 16:07
İnegöl Belediyespor bisiklet takımı dereceye doymadı, System.String[]

İnegöl Belediyespor Doğa Sporları ve Turizm Merkezi bisiklet takımı, Karabük'te düzenlenen Uluslararası Dağ Bisikleti yarışına 4 sporcuyla katılıp 4 derece aldı.

İnegöl Belediyespor Doğa Sporları ve Turizm Merkezi (DOSTUM) bisiklet takımı, bu hafta Karabük ormanlarında pedal çevirdi. DOSTUM sporcuları Furkan Çamlıdere, Hamza İbrahim Engin Bilal Durmuş, Burakcan İlksay pedal çevirdikleri yarışlarda performanslarıyla göz doldurdu.

BİSİKLET TAKIMI DERECEYE DOYMADI

Uluslararası Dağ Bisikleti yarışında Furkan Çamlıdere, Yıldız B kategorisinde tüm rakiplerini geride bırakarak birinci oldu. Yıldız A kategorisinde mücadele eden Hamza İbrahim Engin ve Genç Erkek kategorisinde mücadele eden Bilal Durmuş, yarışı 4. Ve 5. sırada bitirdiler. İnegöl Belediyespor Doğa Sporları ve Turizm Merkezi (DOSTUM) bisiklet takımının en genç sporcusu Burakcan İlksay ise yarışı ilk 10 içerisinde tamamladı.

SPORCULARIMIZI TEBRİK EDİYORUM

Spor alanına verdiği önem ile İnegöl Belediyesi'nin her alanda en iyisi olması için desteklerini sürdüren İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban, '' İnegöl Belediyespor Doğa Sporları ve Turizm Merkezi (DOSTUM) bisiklet takımımız Karabük'ün Yenice ilçesinde düzenlenen Uluslararası Dağ Bisikleti yarışında pedal çevirdiler. Yarışlarda derece elde edip şehrimizi en iyi şekilde temsil ettiler. Ben başta takımımızın antrenörü Murat Pehlevan olmak üzere tüm sporcu kardeşlerimizi tebrik ediyorum.'' dedi.

İnegöl Belediyespor bisiklet takımı dereceye doymadı

İnegöl Belediyespor, Bisiklet, Turizm, İnegöl, Güncel, Son Dakika

Kaynak: Bültenler

Son Dakika Güncel İnegöl Belediyespor bisiklet takımı dereceye doymadı - Son Dakika


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