İnegöl Belediyespor - Bursa Büyükşehir Belediyespor: 3-0

SALON İnegöl
HAKEMLER: Yasin Okumuş, Sadettin DeneriİNEGÖL BELEDİYESPOR: Caner Çicekoğlu, Osmany, Mehmet Almaz, Nikola, Bahov, Bertuğ Öndeş, (Caner Dengin, Umut Özdemir, Ali Berkay Dağlar, Ahmet Emre Çetinkaya)BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESPOR: Muhammet Kaya, Gazmend, Uğur Kılınç, Baroti, Alisson, Murathan Kısal (Ramazan Serkan Kılıç, Çağatay Durmuş, Mehmet Zambak, Fatih Cihan, Anıl Tokat, Esat Dalgıç, Berk Dilmenler)SETLER: 25-23, 25-16, 25-18
SÜRE: 88 dakika (36, 25, 27)
AXA Sigorta Efeler Ligi ekiplerinden İnegöl Belediyespor, İnegöl Spor Salonu'nda ağırladığı Bursa Büyükşehir Belediyespor'u 3-0 mağlup etti.
Haber Yayın Tarihi: 19.09.2020 19:26 - Kaynak: DHA
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