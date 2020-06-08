İnegöl Belediyespor, Caner Çiçekoğlu ile sözleşme imzaladı

Voleybolda, AXA Sigorta Efeler Ligi ekiplerinden İnegöl Belediyespor, İstanbul Büyükşehir Belediyespor'dan eski oyuncusu pasör Caner Çiçekoğlu'nu transfer etti.

Caner Çiçekoğlu, kulüp tesislerinde İnegöl Belediye Başkanı Başkanı Alper Taban ile yöneticilerin katıldığı törende 1 yıllık sözleşmeyi imzaladı.

İmza töreni sonrası açıklama yapan Taban, voleybol liglerinin eylül ayında başlamasının planlandığını söyledi.

İnegöl Belediyespor'un Efeler Ligi'nde güzel işlere imza attığını belirten Taban, şöyle konuştu:

"Bundan sonrası için de ümidimiz, gerçekten iyi bir noktada, ligi başarılı bir şekilde bitirmek olacak. Caner arkadaşımız da daha önce 30 kez milli formayı giymiş, beraberinde geçen sezon İstanbul Büyükşehir Belediyespor'da, yine geçmiş sezonlarda da kulübümüzde yer almış bir oyuncumuzdu. Kendisine yeni sürecin hayırlı olmasını diliyorum. İnşallah güzel bir ekip, güzel bir kadroyla, yeni dönemde, yeniden ilklere, yeniliklere ve başarıların altına imza atacağımızı umut ediyorum."

Yeni transfer Caner Çiçekoğlu ise İnegöl Belediyespor'a döndüğü için mutlu olduğunu dile getirdi.

Transferinde emeği geçen herkese teşekkür eden Caner Çiçekoğlu, "Açıkçası buradan buruk ayrılmıştım. Bazı hedeflerimiz vardı. Umarım kaldığımız yerden devam ederiz ve aynı başarıyı tekrar İnegöl'e yaşatırız." ifadelerini kullandı.