İnegöl Belediyespor'da Aykut Lale ile yollar ayrıldı - Son Dakika
Son Dakika Spor İnegöl Belediyespor'da Aykut Lale ile yollar ayrıldı - Son Dakika Spor

İnegöl Belediyespor'da Aykut Lale ile yollar ayrıldı

26 dakika önce

İnegöl Belediyespor'da A takım antrenörü Aykut Lale ile yollar ayrıldı.

İnegöl Belediyespor'da Aykut Lale ile yollar ayrıldı, System.String[]

İnegöl Belediyespor'da A takım antrenörü Aykut Lale ile yollar ayrıldı.

İnegöl Belediyespor'dan yapılan açıklamada, "AXA Sigorta Efeler Ligi ekiplerinden İnegöl Belediyespor'umuzda, sezon başı göreve getirilen A Takım Antrenörümüz Sayın Aykut Lale, takımımızın önünü açmak adına takımdan ayılmak istediğini, yönetim kurulumuza iletti. Yapılan karşılıklı istişarelerin ardından Sayın Aykut Lale ile yolların ayrılmasına karar verildi. Sayın Lale'ye kulübümüze vermiş olduğu hizmetlerden dolayı teşekkür eder, bundan sonraki yaşamında başarılar dileriz" ifadelerine yer verildi.


İnegöl Belediyespor, Sigorta, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.03.2020 07:17 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Fatih Terim, koronavirüse önlem olarak genel kurul üyelerini takım uçağına almayacak
UEFA Avrupa Ligi'nde 2 maça koronavirüs engeli Atiba, Kopenhag antrenmanını ziyaret etti Pesaro Basket takımında iki oyuncu koronavirüse yakalandı

Son Dakika Haberleri
19:40 Keçiörengücü: 1-0
19:40 Futbol: TFF 3. Lig
19:39 Kayserispor Teknik Direktörü Prosinecki umutlu konuştu
19:36 Başakşehir, Kopenhag maçına hazır
19:36 Medipol Başakşehir-Kopenhag maçına doğru

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.03.2020 19:44:24. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: İnegöl Belediyespor'da Aykut Lale ile yollar ayrıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]