İnegöl Belediyespor'da hedef Avrupa

AXA Sigorta Efeler Ligi ekiplerinden İnegöl Belediyespor'un Antrenörü Levent Zoroğlu, Play-Off'ta eşleştikleri Spor Toto maçlarını kazanarak tekrar Avrupa'ya gitmek istediklerini söyledi. Play-Off'a kaldıkları için mutlu olduklarını dile getiren Zoroğlu, "İlk geldiğimiz sezonda Play-Off'a kalıp, Galatasaray'ı eleyerek Avrupa'ya gitme başarısı yakalamıştık. Yine güzel geçen bir sezon geçirdik. Ayrıca 4 takımın düştüğü zor bir sezonda yine Play-Off'a kalmanın mutluluğunu kulüp olarak yaşıyoruz. Play-Off'ta Spor Toto ile eşleştik. Avrupa'ya gitme mücadelesi vereceğiz. Kulüp olarak ve takım olarak onun heyecanı, onun gururu ve mutluluğu var. 10 Mart Çarşamba günü ilk maçımızı deplasmanda oynayacağız. Şuanda tamamen o maça konsantre olup, hazırlanmaktayız. İnşallah Spor Toto maçlarında güzel sonuçlar alarak tekrar Avrupa'ya kalma başarısını yakalamak istiyoruz" dedi.

"HİÇBİR ZAMAN MÜCADELEYİ BIRAKMAYAN TAKIMIZ"