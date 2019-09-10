İnegöl Belediyespor'da transfer - BURSA

Voleybol Efeler Ligi ekiplerinden İnegöl Belediyespor, Galatasaray'dan smaçör Özgür Türkmen ile Palandöken Belediyespor'dan orta oyuncu Burakhan Tosun'u transfer etti.

Kulübün Voleybol Şube Sorumlusu İrfan Kaptan, İnegöl Belediyespor Tesisleri'nde düzenlenen imza töreninde, transfer çalışmalarına devam ettiklerini söyledi.

Son olarak iki oyuncuyla anlaşma sağladıklarını belirten Kaptan, şöyle konuştu:

"İnegöl Belediyespor'a geldikleri için önce 'hoş geldiniz' diyoruz ve yeni sezonda da kendilerine başarılar diliyoruz. Her iki tarafa da hayırlı olmasını temenni ediyorum. Özgür Türkmen 21 yaşında. Küçük yaş kategorilerinde 60 kez milli olmuş, Galatasaray'da yetişmiş bir arkadaşımız. Burakhan Tosun da 21 yaşında ve 80 kez milli olmuş. Fenerbahçe, Erzurum Palandöken ve TOFAŞ kulüplerinde yer almış bir arkadaşımız. İnşallah İnegöl Belediyespor formasıyla iyi bir sezon geçirecekler. Başarılar diliyorum."

Özgür Türkmen ile Burakhan Tosun ise takıma katılmaktan mutluluk duyduklarını ifade etti.