İnegöl Belediyespor'dan Başsağlığı
50 dakika önce
Geçtiğimiz sezon İnegöl Belediyespor Basketbol Takımı'nın da antrenörlüğü yapan Mehmet Sezen (45), beyninde tümör tespit edildiği için tedavi gördüğü Bursa'daki bir hastanede hayatını kaybetti.
Geçtiğimiz sezon İnegöl Belediyespor Basketbol Takımı'nın da antrenörlüğü yapan Mehmet Sezen (45), beyninde tümör tespit edildiği için tedavi gördüğü Bursa'daki bir hastanede hayatını kaybetti. Derin üzüntü yaşayan İnegöl Belediyespor Kulübü ise yaptığı açıklamada, "Yönetim kurulu olarak, merhuma Allah'tan rahmet kederli ailesine ve sevenlerine başsağlığı diliyoruz" ifadelerine yer verdi.
- İnegöl
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Haber Yayın Tarihi : 11.01.2019 12:35 Kaynak: DHA
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