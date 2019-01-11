Son Dakika Haberleri: İnegöl Belediyespor'dan Başsağlığı

İnegöl Belediyespor'dan Başsağlığı

50 dakika önce

Geçtiğimiz sezon İnegöl Belediyespor Basketbol Takımı'nın da antrenörlüğü yapan Mehmet Sezen (45), beyninde tümör tespit edildiği için tedavi gördüğü Bursa'daki bir hastanede hayatını kaybetti.

İnegöl Belediyespor'dan Başsağlığı, System.String[]


Geçtiğimiz sezon İnegöl Belediyespor Basketbol Takımı'nın da antrenörlüğü yapan Mehmet Sezen (45), beyninde tümör tespit edildiği için tedavi gördüğü Bursa'daki bir hastanede hayatını kaybetti. Derin üzüntü yaşayan İnegöl Belediyespor Kulübü ise yaptığı açıklamada, "Yönetim kurulu olarak, merhuma Allah'tan rahmet kederli ailesine ve sevenlerine başsağlığı diliyoruz" ifadelerine yer verdi.

- İnegöl

»  »      Haber Yayın Tarihi : 11.01.2019 12:35 Kaynak: DHA

basketbol, Bursa, İnegöl Belediyespor, İnegöl, Spor
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


DJ Kerimcan Durmaz, Ablasına Son Model Cip Hediye Etti İtalyan Devi Roma, Galatasaraylı Ozan Kabak'la Görüşecek

Süper Ligde İkinci Yarının İlk 3 Haftalık Programı Belli Oldu Beşiktaşlı Tolgay Arslan Fenerbahçe'yle Anlaştı, Kulüplerin Anlaşmasını Bekliyor
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.1.2019 13:25:35. #1.53#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: İnegöl Belediyespor'dan Başsağlığı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]