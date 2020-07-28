İnegöl Belediyespor Erkek Voleybol Takımı'nda transfer

AXA Sigorta Efeler Ligi ekiplerinden İnegöl Belediyespor, Almanya'nın VFB Friedrichshafen takımından Kuzey Makedonya Milli Takımı oyuncusu pasör çaprazı Nikola Gjorgiev'i transfer etti.

İnegöl Belediye Başkanı ve kulüp başkanı Alper Taban, kulüp tesislerinde düzenlenen imza töreninde yaptığı açıklamada, 32 yaşında ve 1,96 metre boyundaki Gjorgiev'in daha önce Türkiye'de Maliye Milli Piyango forması giydiğini hatırlattı.

Avrupa'da en iyi smaçör ve en iyi pasör seçilen oyuncunun Japonya, Polonya, Fransa, İtalya, Sırbistan ve Kuzey Makedonya'da da bazı takımlarda oynadığını aktaran Taban, "Bu dönemde takımımıza yeni bir heyecan ve güç katacağına inancımız tamdır." ifadesini kullandı.

Nikola Gjorgiev ise Bursa temsilcisinin kadrosunda yer almaktan mutluluk duyduğunu vurguladı.

Gjorgiev, "Takım çok iyi, antrenörler çok iyi. Birlikte bu sezonda güzel işler çıkaracağımıza inanıyorum ve İnegöl halkını mutlu edeceğimizi düşünüyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Daha sonra Gjorgiev, İnegöl Belediyespor ile 1 yıllık sözleşme imzaladı.