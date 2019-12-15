İnegöl Belediyespor - Fenerbahçe HDI Sigorta: 2-3

SALON: İnegölHAKEMLER: Yasin Okumuş, Erkan Cihan TürkerİNEGÖL BELEDİYESPOR: Vefa Yılmaz, Osmany, Burakhan Tosun, Bertuğ Öndeş, Oğuzhan Doğruluk,Cüneyt Dağcı, (Can Ayvazoğlu, Yunus Emre Tayaz, Mert Nevzat Güneş, Ali Berke Sağır, Efe Er, Berkan Bozan)FENERBAHÇE HDI SİGORTA: Ferhat Akdeniz, Ulaş Kıyak, İzzet Ünver, Emre Batur, Ter Maat, Hidalgo (Caner Dengin, Ahmet Karataş, Oğulcan Yatkın, Hasan Sıkar, Oğuzhan Karasu)SETLER: 15-25, 26-24, 14-25, 25-20, 13-15SÜRE: 138 dakika (24,37,29,28,20)AXA Sigorta Efeler Ligi'nin 11'nci haftasında İnegöl Belediyespor sahasında ağırladığı Fenerbahçe HDI Sigorta'ya 3-2 mağlup oldu.