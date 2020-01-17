İnegöl Belediyespor - Galatasaray HDI Sigorta: 3-0

SALON: İnegöl
HAKEMLER: Sadettin Deneri, Erkan Cihan TürkerİNEGÖL BELEDİYESPOR: Vefa Yılmaz, Uriarte Osmany, Burakhan Tosun, Gustavsson Fredric Bjorn, Oüuzhan Doğruluk, Cüneyt Dağcı, (Can Ayvazoğlu, Bertuğ Öndeş, Efe Er)GALATASARAY HDI SİGORTA: Melih Sıratca, Vahit Emre Savaş, Oliver Venno, Antonov Oleg, Doğukan Ulu, Selçuk Keskin, (Mert Burak, Onurcan Çakır, Van Berkel Lucas, Ertuğrul Gazi Metin, Yasin Aydın)SETLER: 27-25, 26-24, 25-22
SÜRE: 97 dakika ( 29, 37, 31)
AXA Sigorta Efeler Ligi'nde, İnegöl Belediyespor ikinci devrenin ilk maçında İnegöl Spor Salonu'nda ağırladığı lig lideri Galatasaray HDI Sigorta'yı 3-0 mağlup etti.