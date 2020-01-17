İnegöl Belediyespor - Galatasaray HDI Sigorta: 3-0 - Son Dakika
Son Dakika Spor İnegöl Belediyespor - Galatasaray HDI Sigorta: 3-0 - Son Dakika Spor

İnegöl Belediyespor - Galatasaray HDI Sigorta: 3-0

6 saat önce

SALON: İnegölHAKEMLER: Sadettin Deneri, Erkan Cihan TürkerİNEGÖL BELEDİYESPOR: Vefa Yılmaz, Uriarte Osmany, Burakhan Tosun, Gustavsson Fredric Bjorn, Oüuzhan Doğruluk, Cüneyt Dağcı, (Can Ayvazoğlu, Bertuğ Öndeş, Efe Er)GALATASARAY HDI SİGORTA: Melih Sıratca, Vahit Emre Savaş, Oliver Venno,...

İnegöl Belediyespor - Galatasaray HDI Sigorta: 3-0, System.String[]

SALON: İnegöl

HAKEMLER: Sadettin Deneri, Erkan Cihan Türker

İNEGÖL BELEDİYESPOR: Vefa Yılmaz, Uriarte Osmany, Burakhan Tosun, Gustavsson Fredric Bjorn, Oüuzhan Doğruluk, Cüneyt Dağcı, (Can Ayvazoğlu, Bertuğ Öndeş, Efe Er)

GALATASARAY HDI SİGORTA: Melih Sıratca, Vahit Emre Savaş, Oliver Venno, Antonov Oleg, Doğukan Ulu, Selçuk Keskin, (Mert Burak, Onurcan Çakır, Van Berkel Lucas, Ertuğrul Gazi Metin, Yasin Aydın)

SETLER: 27-25, 26-24, 25-22

SÜRE: 97 dakika ( 29, 37, 31)

AXA Sigorta Efeler Ligi'nde, İnegöl Belediyespor ikinci devrenin ilk maçında İnegöl Spor Salonu'nda ağırladığı lig lideri Galatasaray HDI Sigorta'yı 3-0 mağlup etti.


- İnegöl
Galatasaray, Sigorta, İnegöl, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.01.2020 11:32 Kaynak: DHA
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