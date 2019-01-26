Son Dakika Haberleri: İnegöl Belediyespor - Halkbank: 2-3

İnegöl Belediyespor - Halkbank: 2-3

1 saat önce

SALON: İnegölHAKEMLER: Sadettin Deneri, Erkan Cihan TürkerİNEGÖL BELEDİYESPOR: Cüneyt Dağcı, Hüseyin Koç, Marshall, Cansın Hacıbekiroğlu,Cepeda, Cacic (Burak Hazırol, Berkay Bayraktar, Berkan Bozan, Efe Er, Mustafa Susam)HALKBANK: Bayram Efe, Faik Samet Güneş, Drazen,Alen, Kemal Kayhan,...

İnegöl Belediyespor - Halkbank: 2-3, System.String[]


SALON:  İnegöl

HAKEMLER: Sadettin Deneri, Erkan Cihan Türker

İNEGÖL BELEDİYESPOR:  Cüneyt Dağcı, Hüseyin Koç, Marshall, Cansın Hacıbekiroğlu,Cepeda, Cacic (Burak Hazırol, Berkay Bayraktar, Berkan Bozan, Efe Er, Mustafa Susam)

HALKBANK: Bayram Efe, Faik Samet Güneş, Drazen,Alen, Kemal Kayhan, Michele (Alperay Demirciler, Hasan Yeşilbudak, Guillaume, Rıfat Kantarcıoğlu, Vefa Yılmaz)

SETLER:  25-27, 18-25, 25-21, 25-21, 13-15

SÜRE: 140 dakika (35, 27, 29, 31, 18)

Voleybol Efeler Ligi'nin 16'ncı haftasında İnegöl Spor Salonu'nda oynanan mücadelede İnegöl Belediyespor, Halkbank'a 3-2 mağlup oldu.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.01.2019 08:39 Kaynak: DHA

Berkay Şahin, Marshall, Hüseyin Koç, Spor
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