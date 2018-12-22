Son Dakika Haberleri: İnegöl Belediyespor - İstanbul Büyükşehir Belediyespor: 2-3

İnegöl Belediyespor - İstanbul Büyükşehir Belediyespor: 2-3

4 saat önce

SALON: İnegöl SporHAKEMLER: Sadettin Deneri, Yasin OkumuşİNEGÖL BELEDİYESPOR: Cüneyt Dağcı, Hüseyin Koç, Marshall, Cansın Hacıbekiroğlu, Cepeda, Cacic, (Burak Hazırol, Berkay Bayraktar, Berkan Bozan, Efe Er)İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESPOR: Baturalp Güngör, Özkan Hayırlı, Metin Toy, Gökhan...

İnegöl Belediyespor - İstanbul Büyükşehir Belediyespor: 2-3, System.String[]


SALON:   İnegöl Spor

HAKEMLER: Sadettin Deneri, Yasin Okumuş

İNEGÖL BELEDİYESPOR: Cüneyt Dağcı, Hüseyin Koç, Marshall, Cansın Hacıbekiroğlu, Cepeda, Cacic, (Burak Hazırol, Berkay Bayraktar, Berkan Bozan, Efe Er)

İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESPOR: Baturalp Güngör, Özkan Hayırlı, Metin Toy, Gökhan Gökgöz, İbrahim Emet, Murat Yenipazar ( Nuri Şahin,Caner Pekşen, Kadir Cin)

SETLER:  25-20, 17-25, 22-25, 25,18, 13-15

SÜRE: 126 dakika ( 26, 25, 31, 26, 18)

İnegöl Belediyespor, AXA Sigorta Kupa Voley Erkekler Kategorisi 1'inci Etabında İnegöl Spor Salonu'nda ağırladığı İstanbul Büyükşehir Belediyespor'a 3-2 mağlup oldu.

Diğer maçta ise Fenerbahçe, deplasmanda Jeopark Kula Belediyesi'ni 3-0 ile geçti. - İnegöl

»  »      Haber Yayın Tarihi : 22.12.2018 06:21 Kaynak: DHA

Marshall, Hüseyin Koç, İstanbul Büyükşehir Belediyespor, İnegöl, Spor
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