İnegöl Belediyespor - İstanbul Büyükşehir Belediyespor: 2-3

SALON: İnegöl
Spor
HAKEMLER: Sadettin Deneri, Yasin Okumuş
İNEGÖL BELEDİYESPOR: Cüneyt Dağcı, Hüseyin Koç
, Marshall
, Cansın Hacıbekiroğlu, Cepeda, Cacic, (Burak Hazırol, Berkay
Bayraktar, Berkan Bozan, Efe Er)
İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESPOR: Baturalp Güngör, Özkan Hayırlı, Metin Toy, Gökhan Gökgöz
, İbrahim Emet
, Murat Yenipazar
( Nuri Şahin
,Caner Pekşen, Kadir Cin)
SETLER: 25-20, 17-25, 22-25, 25,18, 13-15
SÜRE: 126 dakika ( 26, 25, 31, 26, 18) İnegöl Belediyespor
, AXA Sigorta
Kupa Voley Erkekler Kategorisi 1'inci Etabında İnegöl Spor Salonu'nda ağırladığı İstanbul Büyükşehir Belediyespor
'a 3-2 mağlup oldu.
Diğer maçta ise Fenerbahçe
, deplasmanda Jeopark Kula Belediyesi
'ni 3-0 ile geçti. - İnegöl