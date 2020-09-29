İnegöl Belediyespor sezona 5 maçta 4 galibiyetle başladı

AXA Sigorta Efeler Ligi'nde mücadele eden İnegöl Belediyespor, ilk 5 maçta 4 galibiyet alarak lig tarihinin en iyi başlangıcına imza attı.

İnegöl Belediyespor ilk hafta sahasında ağırladığı şampiyonluk adaylarından Ziraat Bankkart takımına 3-0 mağlup olduktan sonra Solhanspor ve Bursa Büyükşehir Belediyespor'u 3-0, Arhavi Voleybol'u 3-1, Sorgun Belediyespor'u da 3-2 yenerek 4 maçlık galibiyet serisi yakalayıp 15 puanlı Halkbank ve 13 puanlı Spor Toto'nun ardından 11 puanla 3'üncü sırada yer aldı.

Voleybol takımının başarılı performansını değerlendiren kulüp başkanı ve İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban, şu ifadeleri kullandı:

"Yeni sezon öncesi hem teknik kadromuz hem sporcularımız güzel bir hazırlık dönemi geçirdiler. Yöneticilerimizin de her an yanlarında olduğu takımımız, bu birlikteliği sahada aldığı galibiyetlerle taçlandırdı. Gurur duyulacak bir tablo ortaya çıktı. Efeler Ligi'nde tarihimizin en iyi başlangıcına imza attık. İnşallah bundan sonraki haftalarda da bu çizgide devam ederek sezon sonunda hedeflerimize ulaşacağız. Tüm sporcularımızı, teknik heyetimizi, yöneticilerimizi bu başarılarından dolayı kutluyorum. Başarı bir ekip işidir. Aynı inançla hep birlikte yürümeye devam edeceğiz."