Son Dakika Haberleri: İnegöl Belediyespor Voleybolda 1. Ligde

İnegöl Belediyespor Voleybolda 1. Ligde

9 dakika önce

11-13 Mart tarihleri arasında Malatya'da düzenlenen erkekler voleybol 1.lige yükselme final müsabakaları sonrasında, İnegöl Belediyespor son maçında Kartepe Belediyesini yenerek, 1.lige yükselme başarısı gösterdi.

İnegöl Belediyespor Voleybolda 1. Ligde, System.String[]

BELEDİYESPOR ALTYAPISIYLA GÖZ KAMAŞTIRIYOR

Bursa'nın Efeler ligindeki tem temsilcisi olarak yoluna devam eden İnegöl Belediyespor, altyapısıyla da göz kamaştırıyor. Tamamı altyapı oyuncularından oluşan Belediyesporun gelişim takımı, bu sene erkekler voleybol 2.liginde başarılı sonuçlara imza atarak adını 1.lige yazdırdı.

GRUPLARDAN GELEREK ADINI ÖNCE YARI FİNAL SONRA DA FİNAL GRUBUNA YAZDIRDI

Normal sezonu erkekler voleybol 2. liginde 1. Grupta Saint Joseph takımının ardından ikinci olarak tamamlayarak yarı final gurubuna yazdırmayı başaran İnegöl Belediyespor, 01-03 Mart tarihleri arasında Malatya'da düzenlenen yarı final müsabakalarında D grubunda 4 takım arasında 1920 Maraşspor'un ardından ikinci gelerek adını final grubuna yazdırdı.

BELEDİYESPOR ARTIK 1.LİGDE

İnegöl Belediyespor, 11-13 Mart tarihleri arasında Malatya'da 2 grup halinde düzenlenen final müsabakalarında Saint Joseph, Şanlıurfa Büyükşehir Belediye ve Kartepe Belediyesinin yer aldığı 1.grupta yer aldı. İlk maçında zorlu rakibi Saint Joseph'e yenilen parkenin prensleri, daha sonra Şanlıurfa Büyükşehir Belediyeyi 3-0, Kartepe Belediyeyi de 3-1'lik skorla yenerek adını 1.lige yazdırdı.

Kartepe Belediye maçından sonra, 1.lige çıkmanın mutluluğunu İnegöl Belediyespor'un tüm yönetici, teknik kadro ve sporcuları birlikte doyasıya yaşadı.

"BU BAŞARI HEPİMİZİN"

İnegöl Belediyespor'un 1.lige çıkması dolayısıyla açıklama yapan İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban, "Bizim yegane amacımız salon sporlarına olan ilgiyi daha da arttırmak. Sporun sadece futboldan ibaret olmadığını göstermek istiyoruz. Bunu da başarmak için elimizden gelen tüm özveri ve gayreti göstermeye çalışıyoruz. Efeler liginde hoca değişikliğinden sonra takımımız ivme kazandı. İnşallah daha iyi bir konumda Efeler liginde hem Bursa'mızı hem de İnegöl'ümüzü temsil edeceğiz. Tamamı altyapı oyuncularından oluşan gelişim takımımız ise bu sene 2.ligde güzel işlere imza attı. Grup maçlarından sonra yarı final ve final müsabakalarında sporcularımız ellerinden gelenin en iyisini yaptılar. Ve adlarını 1.lige yazdırdılar. Ben gösterilen bu önemli başarıdan dolayı tüm Belediyespor yöneticilerimizi, teknik kadromuzu ve voleybolcularımızı canı gönülden kutluyorum. Bu başarı hepimizin. İnşallah takımımızın 1.ligde şehrimize yakışacak şekilde mücadele edeceğine yürekten inanıyorum" diye konuştu.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 13.03.2019 03:45 Kaynak: Bültenler

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