İnegöl Belediyespor yeni sezon için kurban kesti

AXA Sigorta Efeler Ligi ve 2. Lig ekiplerinden İnegöl Belediyespor, yeni sezon öncesi kurban kesti.

Kulüp tesislerinde gerçekleşen kurban kesim törenine İnegöl Belediyespor Kulüp Başkan Vekilli Rıdvan Kocaağa, Nuhi Solak, yönetim kurulu üyeleri, Efeler Ligi Ekibi antrenörü Levent Zoroğlu, 2. Lig Ekibi antrenörü Ertuğrul Erdoğan, yardımcı antrenörler ve sporcular katıldı.

Kurban kesiminin ardından açıklama yapan kulüp başkan vekili Rıdvan Kocaağa, Efeler Ligi oyuncuları ile altyapı oyuncularıyla oluşturdukları ve 2. Lig'de mücadele edecek olan takımlarıyla birlikte 2020-2021 sezonunun hayırlı ve uğurlu geçmesi için dua ederek kurban kestiklerini söyledi.

Kocaağa, konuşmasının devamında şunları kaydetti:

"Hem Efeler Ligi'nde mücadele edecek olan takımımızın hem 2. Lig'de mücadele edecek olan altyapı takımımızın başarılı bir sezon geçirmesini, sezon boyunca hiçbir sakatlık, kaza, bela Rabb'im nasip etmesin. Bu amaçla yeni sezon hazırlıklarına da tüm hızımızla devam ediyoruz. Belediyesporumuz hem voleybol Efeler Ligi'nde hem 2. Lig'de mücadele eden takımımızla bu sezon da adından söz ettirmeye devam edecek."