İnegöl Belediyespor - Ziraat Bankası: 3-1

SALON: İnegöl
HAKEMLER: Yavuz Akdemir, Tüncay Sevim
İNEGÖL BELEDİYESPOR: Cüneyt Dağcı, Hüseyin Koç
, Marshall
, Cansın Hacıbekiroğlu, Cepeda, Cacic, (Berkay
Bayraktar, Cansın Çınar
, Efe Er)
ZİRAAT BANKASI: Vahit Emre Savaş
, Finger, Fırat
Ezel Filiz, Koray Şahin
, Jovovic, Ghaemi (Volkan Dona, Ümit Demir, Kazemi, Oğuzhan Doğruluk)
SETLER: 25-23, 23-25, 25-21, 25-18
SÜRE: 129 dakika (34, 36, 35, 24)
Voleybol Efeler Ligi'nde İnegöl Belediyespor
, İnegöl Spor Salonu'nda ağırladığı Ziraat Bankası
'nı 3-1 mağlup etti.