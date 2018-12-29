İnegöl Beyaza Büründü
1 saat önce
İnegöl beyaza büründü İnegöl'de yoğun kar yağışı çocuklara yaradıBURSA - İnegöl'de akşam saatlerinde başlayan kar yağışı ilçeyi beyaza bürüdü.
İnegöl
beyaza büründü
İnegöl'de yoğun kar yağışı çocuklara yaradı
BURSA - İnegöl'de akşam saatlerinde başlayan kar yağışı ilçeyi beyaza bürüdü. Kar
yağışını gören çocuklar sokağa çıkarak karın tadını çıkardılar. Bursa
'nın İnegöl ilçesinde akşam saatlerinde aniden bastıran kar yağışı yoğun bir şekilde devam ediyor. Kar yağışıyla birlikte ilçenin geneli beyaza büründü. Karı görenler kendilerini sokağa atarak karın tadını doyasıya yaşamanın keyfini çıkardı. Yağışla birlikte, kimi ailesini alarak yürüyüşe çıkarttı, kimisi ise parklara bahçelere akın etti. Çocuklar, parklarda bol bol karla oynayarak kardan adam yaptı. Öte yandan yoğun kar yağışı Bursa- Ankara
yolu Mezitler Bölgesi ve Ümitalan
Bölgesi'nde de yoğun bir şekilde yağıyor. Karayolları ekipleri bölgede sık sık temizleme çalışması yaparak trafikte sürücülerin rahat gitmesi sağlıyor. Yetkililer araç sürücülerinin yollarda dikkatli olmasını konusunda uyardı.
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Haber Yayın Tarihi : 29.12.2018 11:51 Kaynak: İHA
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