Son Dakika Haberleri: İnegöl Beyazlara Büründü

İnegöl Beyazlara Büründü

1 saat önce

İnegöl beyazlara büründü Kayan birçok araç kaza yaparken, çocuklar okulların tatil olmasıyla karın tadını çıkardıBURSA - Bursa'nın İnegöl ilçesinde iki gündür etkili olan kar yağışı sebebiyle okulların tatil edilirken, çocuklar sokaklarda kap topu oynayıp kardan adam yaptılar.

İnegöl beyazlara büründü
Kayan birçok araç kaza yaparken, çocuklar okulların tatil olmasıyla karın tadını çıkardı

BURSA - Bursa'nın İnegöl ilçesinde iki gündür etkili olan kar yağışı sebebiyle okulların tatil edilirken, çocuklar sokaklarda kap topu oynayıp kardan adam yaptılar. Kar yağışıyla birlikte bir çok maddi hasarlı ve yaralamalı kaza meydana geldi.
Pazartesi günü aralıklarla yağan kar yağışı gece saatlerinde etkisini artırarak gün boyu etkili oldu. Kar yağışıyla birlikte ilçe beyaza büründü. Kar ve buzlanmaya karşı Kaymam Şükrü Görücü başkanlığında yapılan toplantıda okullar salı günü bir gün tatil edildi. Okulların tatil olmasını fırsat bilen çocuklar sokaklara akın etti. Karla oynayan çocuklar kardan adam yapmayı da ihmal etmedi.
İlçe genelinde akşam saatlerine kadar etkili olan kar yağışı bazı bölgelerde buzlanmalara yol açtı. Buzlama ve karla birlikte kazalar da kaçınmaz oldu. İnegöl genelinde gün boyu farklı bölgelerde bir çok maddi ve yaralamalı kaza oldu.
Öte yandan Alanyurt- Yenişehir yolunda 2. OSB güzergahı bazı araçların kayması sebebiyle uzun süre trafiğe kapandı. Jandarma ve belediye ekiplerince yol tekrar trafiğe açıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.01.2019 06:46 Kaynak: İHA

Bursa, Kar, İnegöl, Genel
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