Son Dakika Haberleri: İnegöl Buz Kesti

İnegöl Buz Kesti

1 saat önce

Bursa'nın İnegöl ilçesinde kar yağışı yerini soğuk ve dondurucu havaya bıraktı.

İnegöl Buz Kesti, System.String[]
Bursa'nın İnegöl ilçesinde kar yağışı yerini soğuk ve dondurucu havaya bıraktı. Sabah işe ve okullara gitmek için evden çıkanlar adeta dondu. Bazı bölgelerdeki buzlanma ve yoğun sis sürücülere zor anlar yaşattı.

İnegöl'de pazartesi başlayan kar yağışı salı günü de devam etti. Kar yağışıyla birlikte ilçe merkezi dahil her yer beyaza büründü. Sabah işe ve okula gidenler dışarı çıktıklarında soğuk ve dondurucu bir hava ile karşılaştı. Sabah saatlerinde hava sıcaklığı ilçe merkezinde -9 dereye düşerken, ilerleyen saatlerde hava sıcaklığı -6 dereye kadar çıktı. Soğuk yüzünden birçok araç çalışmazken, sürücüler araçlarını çalıştırmak için üzün müddet uğraştı. Çalıştırmayanlar ise sanayiin yolunu tuttular. İnegöl'de soğuk hava ile birlikte buzlanmalar yayalar ve sürücülere zor duruma düşürdü. Öte yandan ilçenin belirli bölgelerinde yoğun sis hakim. Bursa - Ankara yolunun Mezitler ile Ümitalan mevkilerinde trafik akışının normal şekilde devam ettiği öğrenildi. Hava sıcaklığının yarın yükselmesi bekleniyor. - BURSA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 09.01.2019 11:57 Kaynak: İHA

Sabah, Bursa, Kar, İnegöl, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Yoğun Kar Yağışı Sonrası Tatil Haberleri Peş Peşe Geliyor! İşte Okulların Tatil Olduğu İller Türkiye'yi Etkisi Altına Alan Kar Yağışı Sonrası Çok Sayıda Araç Yolda Kaldı

Bir Kent "Geceleri Daha Güzel Görüyorum" Diyen 'Kedi Gözlü' Çocuğu Konuşuyor Minik Hamza'yı Avm'ye Bırakıp Giden Anne Konuştu: "İş Aramaya Gitmiştim"
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.1.2019 13:16:13. #1.52#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: İnegöl Buz Kesti
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]