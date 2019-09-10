İnegöl Çilek Festivaline hazırlanıyor

Tarıma verdiği önemle üreticileri her alanda desteklemek adına faaliyetlerini sürdüren İnegöl Belediyesi, İnegöl Tarımının önemli değerinden biri olan çileği ulusal çapta duyurmak adına harekete geçti. Çilek üretimi konusunda aroması, lezzeti, uzun raf ömrü ve Kasım ayı ortalarına kadar süren hasat dönemiyle dikkat çeken İnegöl, bu değerini festivalle ulusal çapta da tanıtacak.

14 Eylül Cumartesi günü Kurşunlu Mahallesinde yapılacak Çilek Festivali öncesi, Belediye Başkanı Alper Taban bugün beraberindeki encümen üyeleri ve İnegöl Belediyesi Muhtarlıklar Müdürü Sinan Kağan ile birlikte basın toplantısı düzenledi. Belediye Encümen Salonunda gerçekleştirilen basın açıklamasında tüm ilçe halkı festivale davet edildi.

DEĞERLERİMİZ FESTİVALLERLE TAÇLANDIRILIYOR

Bugün yine bir ilki ve duyuruyu paylaşmak üzere bir araya geldiklerini kaydeden Taban, "Şehrimizde biliyorsunuz çok fazla değerimiz var. Elimizde olan bu değerleri daha iyi bir noktaya taşımak istiyoruz. Bu hem şehrimizin faydasına hem de bundan istifade eden vatandaşlarımızın, üretenlerin faydasına olacağını düşünüyorum. Bu bazen bir ürünü üretmek olabilir, bazen farklı bir güzelliği ortaya çıkarmak olabilir. Nihayetinde faydalı olduğuna inandığımız her ne var ise onları daha iyi bir noktaya taşımak ve geliştirmek adına mücadelemizi veriyoruz" dedi.

İNEGÖL İYİ BİR TARIM ŞEHRİ

İnegöl'ün sanayi kimliği ile daha çok ön plana çıkan bir şehir olduğuna dikkat çeken ancak beraberinde bu dönem turizmi de güçlü şekilde dillendirmek istediklerini ve bununla birlikte İnegöl'ün iyi bir tarım şehri olduğuna da vurgu yapan Taban, şöyle konuştu: "Bereketli topraklarıyla, üzerinde yaşayan etkin çalışma kapasitesine sahip insanlarıyla, çalışkan, gayretli insanlarıyla inşallah bundan sonra tarımda da daha fazla kendinden söz ettirecek bir potansiyele sahip. Bununla alakalı bir dizi adımlar atmaya çalışıyoruz. Seçim öncesi süreçte de belirli tespitler yapmaya çalışarak şehrimizdeki tarımla ilgili tüm paydaşları anlamaya, onların istek ve taleplerini incelemeye çalıştık. Bunun neticesinde de belirli beyanlarda bulunduk. Bu beyanlarla birlikte de adım atmaya başladık."

ÜRETEN ÇİFTÇİLER KOOPERATİFİ

"Üreten Çiftçiler Kooperatifimizi hayata geçirdik. Çiftçimizin önemli bir ihtiyacı olan depolama ve beraberinde pazarlama gibi ihtiyaçlarını öncelik olarak çözebilmek adına adımlarımızı attık. Şuan bunlar rutinde devam ediyor. İlgili müdürlüğümüz süreci takip ediyor."

"Bu yıl tarım paydaşlarımızla yapılan istişarelerde ürünlerin bireysel olarak ön plana çıkarıp geliştirilmesi, markalaştırılması fikri benimsendi. Bu kapsamda Çilek Festivalimizin duyurusunu yapmak üzere bir araya geldik. Bunun öncesinde de Yaban Mersini ve Şeftali ile ilgili güzel bir çalışma gerçekleştirdik. Bugün itibariyle de Çilek Festivalimizi duyuruyoruz."

ÇİLEĞİN SON HASADI İNEGÖL'DE YAPILIYOR

"Aslında bu seçilen başlıkların tesadüfi olmadığını bilmenizi istiyorum. Yaban Mersininde, Şeftalide olduğu gibi Çilekte de bize özgü artı özellikler var. Özellikle Kurşunlu bölgemiz Çilek yetiştiriciliği noktasında potansiyel bir güç haline dönüştü. Üretmiş olduğu çilek ürünü ile çok ciddi bir sinerji oluşturdu. Aroma ve lezzet açısından bölgenin iklim ve toprağının diğer bölgelere göre daha avantajlı olması, aroma ve lezzet açısından daha iyi bir ürün elde edilmesini sağladı. Tabi yetiştiricilerimiz de artık kendilerini geliştirerek bu manada en performanslı, en nitelikli ve kaliteli ürünü yetiştirmeye gayret ediyor. Çilek belki her bölgede yetiştiriliyor olabilir. Ancak en son hasadı İnegöl'de yapıyoruz. Kasım ayı sonuna kadar çilek hasadı yapabiliyoruz. Ülkemizde üretilen çilek ürününün son hasadını İnegöl'de yapmış oluyoruz. Bu da bizim için çok çok önemli. Aynı zamanda iklim ve toprakla ilişkisi olan bu ürünün raf ömrünün de uzun olması, bu ürünü alıp pazarlayacak olan, satacak olan kişilerin dikkat ettiği bir husus. Meyve ürünlerinde bu çok değerli bir özellik. Ürünün dayanabilme gücü, içerisine hiçbir kimyasal ilave etmeden Allah vergisi o toprak özelliklerinden kaynaklı dayanıklılık özelliği Kurşunlu bölgemizde çok iyi."

TABAN'DAN İLÇE HALKINA DAVET

"14 Eylül Cumartesi günü Kurşunlu Mahallemizde çilek festivalimizi gerçekleştireceğiz. Bir dizi etkinlikler olacak. Çilek üzerine yarışmalar yapılacak, halk oyunları gösterileri yapılacak, örnek tarlalar gezilecek, konserimiz olacak. Ben çilek üretiminde emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. İnşallah çilek festivalinin de yeni bir tat, yeni bir başlangıç oluşturacağını düşünüyorum. Bu alandaki tüm kesimlerin dikkatini çekmek istiyoruz. Tüm ilçe halkımızı ve istifade etmek isteyen tüm kesimleri davet ediyoruz."