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İnegöl çilek festivaline hazırlanıyor

53 dakika önce

İnegöl Belediyesi, şehrin tarım değerleri arasında yer alan çileği, ulusal ve uluslararası alanda tanıtmak adına hafta sonu çilek festivali düzenleyecek.

İnegöl çilek festivaline hazırlanıyor, System.String[]

İnegöl Belediyesi, şehrin tarım değerleri arasında yer alan çileği, ulusal ve uluslararası alanda tanıtmak adına hafta sonu çilek festivali düzenleyecek.


Tarıma verdiği önemle üreticileri her alanda desteklemek adına faaliyetlerini sürdüren İnegöl Belediyesi, çileği ulusal çapta duyurmak adına harekete geçti. Çilek üretimi konusunda aroması, lezzeti, uzun raf ömrü ve Kasım ayı ortalarına kadar süren hasat dönemiyle dikkat çeken İnegöl, bu değerini festivalle ulusal çapta da tanıtacak. Belediye Başkanı Alper Taban, 14 Eylül Cumartesi günü Kurşunlu Mahallesinde yapılacak çilek festivaline tüm vatandaşları davet etti.


İnegöl'de bir çok değerin olduğunu belirten Taban, "Elimizde olan bu değerleri daha iyi bir noktaya taşımak istiyoruz. Bu hem şehrimizin faydasına hem de bundan istifade eden vatandaşlarımızın, üretenlerin faydasına olacağını düşünüyorum. Bu bazen bir ürünü üretmek olabilir, bazen farklı bir güzelliği ortaya çıkarmak olabilir. Nihayetinde faydalı olduğuna inandığımız her ne var ise onları daha iyi bir noktaya taşımak ve geliştirmek adına mücadelemizi veriyoruz. İnegöl, sanayi kimliği ile daha çok ön plana çıkan bir şehirdir. ancak beraberinde de turizmi de, tarımı da yukarılara çıkarmak istiyoruz. Üreten Çiftçiler Kooperatifimizi hayata geçirdik. Çiftçimizin önemli bir ihtiyacı olan depolama ve beraberinde pazarlama gibi ihtiyaçlarını öncelik olarak çözebilmek adına adımlarımızı attık. Şu an bunlar rutinde devam ediyor. İlgili müdürlüğümüz süreci takip ediyor" dedi.


Festivalde eşitli etkinliklerin yanı sıra, çilek üzerine yarışmalar, halk oyunları gösterileri ve konser yer alacak. - BURSA

İnegöl Belediyesi, İnegöl, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 10.09.2019 04:46 Kaynak: İHA
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