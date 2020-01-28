İnegöl Cumhuriyet Başsavcısı İnanç, 2019 yılı adli yargı çalışmalarını değerlendirdi - Son Dakika

Bursa İnegöl Cumhuriyet Başsavcısı Zekeriya İnanç 2019 yılı adli yargı çalışmalarını değerlendirdi.



2019 yılını değerlendiren İnegöl Cumhuriyet Başsavcısı Zekeriya Alper İnanç, "İnegöl Adalet Sarayında tüm arkadaşlarımız adaletin tesisi hususunda özveriyle çalıştılar. 2019 yılında Başsavcılığımıza 12 bin 186 soruşturma dosyası geldi. Aynı dönemde 12 bin 179 dosya karara bağlandı. Geçen yıla göre soruşturma sayısında önemli bir artış olmadı. Yürütülen soruşturmaların yüzde 65'ine yakını takipsizlikle sonuçlandı" dedi.



Ağır cezalık suçlar arttı



Asliye ve Ağır ceza mahkemelerine açılan davaların toplam 3 bin 154 olduğunu kaydeden İnanç, açılan davaların soruşturmaların yüzde 23'ünü teşkil ettiğini ifade ederek, Ağır cezaya açılan davalarda yüzde 15 oranında artış olduğunu, Ağır ceza mahkemesine 2018 yılında 203 dava açılmışken 2019 yılında bu rakamın artarak 233'e yükseldiğini kaydetti.



Uzlaştırma müessesi faydalı oluyor



Ceza soruşturmalarında belirli suçlarda uzlaştırma kapsamında vatandaşların anlaşabileceği ve dava yoluna gitmeyeceğini bildiren İnanç, "Adliyemizde uzlaştırma bürosu mevcut. 2019 yılı içerisinde tarafımıza gelen dosyaların 612 tanesi uzlaşma ile sonuçlandı. Bu gerçekten çok önemli bir rakam. Uzlaştırma açısından çok iyi bir performans sergiliyoruz. Bu başarı dolayısıyla uzlaştırma savcımız ve personeline teşekkür ediyorum. Uyuşmazlığın uzlaşma yoluyla giderilmesiyle birlikte bu dosyalar mahkemelere gitmemiş oluyor, böylece hem mahkemelerin iş yükü azaltılmış oluyor, hem de mağdurun ve şüphelinin anlaşmasını sağlayarak, iki tarafı da memnun etmiş oluyoruz" diye konuştu.



Arabuluculuk uygulamasıyla işçi ve işveren helalleşiyor



7036 sayılı İş Mahkemeleri Kanunu uyarınca iş davalarında arabuluculuk uygulamasının devreye girdiğini duyuran İnanç, "İşçi ve işveren arasında gerçekleşebilecek birçok uyuşmazlıkla ilgili olarak taraflar öncelikle dava yoluyla değil arabulucuya başvurarak, anlaşmazlığını arabulucu vasıtasıyla hallediyorlar. Bu yol, anlaşmazlığın hızlı ve ekonomik bir şekilde çözümünü sağlamaktadır. 2019 yılı içerisinde 289 dosyada arabulucu vasıtasıyla uyuşmazlık giderildi. Böylece hem mahkemelerin iş yükü azaldı hem de davacı ve davalının helalleşmesi sağlandı" şeklinde konuştu.



Seri muhakeme usulü ile yargılamalar hız kazandı



Ceza Muhakemesi Kanununda yapılan değişiklikle 1 Ocak 2020'den itibaren "seri muhakeme usulü" ceza yargılamasında devreye girdi. Türk Ceza Kanunu, Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanun, Orman Kanunu, Rulet, Tilt, Langırt ve Benzeri Oyun Alet ve Makinaları Hakkında Kanun ve Kooperatifler Kanunu'ndaki toplam 13 suçta bu usul uygulanıyor.



Şüphelinin kabul etmesi halinde Cumhuriyet savcısı, kanunda öngörülen cezanın alt ve üst sınırı arasında belirleyeceği temel cezadan yarı oranında indirim uygulamak suretiyle yaptırımı belirliyor. Seri muhakeme usulü ile hem şüpheli kısa sürede hangi ceza ile karşılaşacağını öğreniyor, hem de bu suçlarla ilgili yargılamalar sisteme dahil edilmediği için daha nitelikli suçlara soruşturma vakti ve imkanı ayrılmış oluyor. Bugüne kadar ilçemizde 12 dosyada seri muhakeme usulü uygulandı.



Kaliteli hizmet



Hem savcılık hem de mahkemeler anlamında soruşturmaların ve yargılamaların daha hızlı ve etkin yapıldığı bir yıl olmasını dileyen İnanç, "2020 yılında, adaletin daha hızlı ve etkin tesis edilmesi adına elimizden geleni yapacağız" diye konuştu. - BURSA