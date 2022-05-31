İnegöl' da mobilya fabrikasında yangın çıktı - Son Dakika
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İnegöl' da mobilya fabrikasında yangın çıktı

31.05.2022 13:40

İnegöl' da mobilya fabrikasında yangın çıktıBursa'nın İnegöl ilçesinde mobilya fabrikasında saat 13.00 sıralarında nedeni henüz belirlenemeyen patlama sonrası yangın çıktı.

İnegöl' da mobilya fabrikasında yangın çıktı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde mobilya fabrikasında saat 13.00 sıralarında nedeni henüz belirlenemeyen patlama sonrası yangın çıktı.

Yangına, İnegöl ve Bursa' dan giden itfaiye ekipleri müdahale ediyor

Bursa'nın İnegöl ilçesinde orman ürünleri üretimi yapan fabrikada yangın çıktı. Bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Mobilya malzemesi üretimi yapan fabrikada zaman zaman patlamalar meydana geliyor.

BURSA (DHA)

İnegöl' da mobilya fabrikasında yangın çıktı
İnegöl' da mobilya fabrikasında yangın çıktı
İnegöl' da mobilya fabrikasında yangın çıktı
İnegöl' da mobilya fabrikasında yangın çıktı

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Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel İnegöl' da mobilya fabrikasında yangın çıktı - Son Dakika


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