İnegöl' da mobilya fabrikasında yangın çıktı
Bursa'nın İnegöl ilçesinde mobilya fabrikasında saat 13.00 sıralarında nedeni henüz belirlenemeyen patlama sonrası yangın çıktı.
Yangına, İnegöl ve Bursa' dan giden itfaiye ekipleri müdahale ediyor
Bursa'nın İnegöl ilçesinde orman ürünleri üretimi yapan fabrikada yangın çıktı. Bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Mobilya malzemesi üretimi yapan fabrikada zaman zaman patlamalar meydana geliyor.
BURSA (DHA)
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