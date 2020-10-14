Son dakika! İnegöl'de 1 kilo bonzai ele geçirildi - Son Dakika

İnegöl'de 1 kilo bonzai ele geçirildi

BURSA - Bursa'nın İnegöl ilçesinde uyuşturucu satışı yapılan eve operasyon düzenledi. Operasyonda 1 kilo 96 gram bonzai ele geçirildi. Olayla ilgili bir kişi gözaltına alınırken, 2 şahıs ise her yerde aranıyor.

İnegöl Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ve İnegöl KOM Grup Amirliği ekipleri, yasadışı silah ve uyuşturucu ticaretinin önlenmesine yönelik operasyonlarına devam ediyor. İnegöl'de bir evde uyuşturucu satışı yapıldığını ve yüklü miktarda uyuşturucu madde getirildiğini tespit eden ekipler operasyon için düğmeye bastı. Evde yapılan aramalar neticesinde 1 kilo 96 gram bonzai ve 1 adet ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi. Evde bulunan şüpheli D.K. yakalanırken, olay ile ilgilisi olduğu tespit edilen O.Ç. ve S.Ç. aranıyor.