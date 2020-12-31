İnegöl'de 12 çocuk parkı kamera sistemleriyle donatıldı - Son Dakika

İnegöl'de 12 çocuk parkı kamera sistemleriyle donatıldı

31.12.2020 14:24
İnegöl'de 12 çocuk parkı kamera sistemleriyle donatıldı, System.String[]

İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban, 12 çocuk parkının güvenlik kamera sistemleriyle donatıldığını açıkladı.

İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban, 12 çocuk parkının güvenlik kamera sistemleriyle donatıldığını açıkladı.

Seçim döneminde ebeveynlerin özellikle dile getirdiği çocuk parklarının daha güvenli hale getirilmesi konusu, İnegöl Belediyesi'nin 2020 planlarında öncelikli çalışmaları arasında yer aldı. Belediye Başkanı Alper Taban'ın talimatıyla Bilgi İşlem Müdürlüğü'nün yürüttüğü çalışma sonucunda, 2020 yılında hedeflenen 12 çocuk parkının Güvenli Park Sistemi ile donatılması çalışmasında hedef tutturuldu. Yıl içerisinde 12 parkta güvenlik kamera sistemleri kuruldu.

Konuya ilişkin açıklama yapan Belediye Başkanı Alper Taban, çocuklara yönelik yapılan her yatırımın gelecek adına önemli bir proje olduğuna dikkat çekti. Başkan Taban, "Geleceğimiz olan çocuklarımızın daha güvenli ve daha modern alanlarda oynamaları, eğlenmeleri bizler için önemli. Ailelerimizin de bu konuda hassasiyetleri var. Özellikle seçim döneminde anne babalar çocuklarının daha güvenli ortamlarda oynayabilmeleri için bu konuyu defalarca dile getirmişlerdi. Biz de Bilgi İşlem Müdürlüğümüzle yaptığımız çalışmalarda bu işin nasıl uygulanabileceğini çalıştık ve 2020 yılında 12 parkımızda bu uygulamayı hayata geçirebileceğimizi daha önce ifade etmiştik. Yılsonu itibariyle geldiğimiz noktada 12 parkımızda güvenlik kamera sistemlerimizin faal hale geldiğini ifade etmek istiyorum" dedi.

Güvenlik kamera sistemlerinin uygulandığı parkları da sıralayan Taban, şöyle devam etti: "Güvenlik kamera sistemleri; Turgutalp Mahallesi Marmara Sokakta Göçmen Camii Arkasındaki parkta 2 kamera, Alanyurt Yeni Mahalle Kazım Karabekir Semt Sahasında 5 kamera, Esentepe Mahallesi Yeşilyurt Sokak parkında 3 kamera, Kemal Özkan Semt Sahasında 2 kamera, Kurşunlu Şehit Uzman Çavuş Hüseyin Gencer parkında 2 kamera, Süleymaniye Mahallesi Özdeğirmen Sokak Semt Sahasında 3 kamera, Mahmudiye Mahallesi Cenon Parkında 3 kamera, Alanyurt Yeni Mahalle Sude Sokak parkında 3 kamera, Kemalpasa Mahallesi Karaca Sokak parkında 3 kamera, Mesudiye Mahallesi Şevval Sokak Semt Sahasında 2 kamera, Yenice Mahallesi Karşıyaka Caddesi Parkında 2 kamera ve Fatih Mahallesi Mekan Sokak Parkında 3 kamera olmak üzere 12 parkımızda kuruldu. Bu parklarımız toplamda 33 kamera ile izlenmektedir. Amacımız çocuklarımız için daha güvenli ortamlar oluşturmak. Ailelerimizin gönül rahatlığı ile çocuklarını parklara gönderebilmesi. İnşallah yeni yılda da parklarımızda uygulamamız devam edecek ve şehrimizdeki tüm parklar bu konfora, kaliteye kavuşacak." - BURSA

İnegöl'de 12 çocuk parkı kamera sistemleriyle donatıldı
İnegöl'de 12 çocuk parkı kamera sistemleriyle donatıldı

Alper Taban, Kamera, İnegöl, Çocuk, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel İnegöl'de 12 çocuk parkı kamera sistemleriyle donatıldı - Son Dakika


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