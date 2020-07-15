İnegöl'de 15 Temmuz şehitleri Mevlid-i Şerif'le anıldı - Son Dakika

İnegöl'de 15 Temmuz şehitleri Mevlid-i Şerif'le anıldı

İnegöl Belediyesi, 15 Temmuz Milli Birlik ve Demokrasi Günü etkinlikleri kapsamında şehitler için Mevlid-i Şerif programı düzenledi.

İnegöl Belediyesi, 15 Temmuz Milli Birlik ve Demokrasi Günü etkinlikleri kapsamında şehitler için Mevlid-i Şerif programı düzenledi. Şehitlik ziyareti de yapılarak dualar edildi.

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15 Temmuz hain darbe kalkışmasının 4'üncü yıl dönümü, İnegöl'de Mevlid-i Şerif ile başladı. İnegöl Belediyesi organizasyonuyla İshakpaşa Camisi'nde öğlen namazı öncesi Mevlid-i Şerif okutuldu. İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban ile AK Parti İlçe Başkanı Mustafa Durmuş, meclis üyeleri, siyasi parti temsilcileri ve protokolün katıldığı etkinliğe vatandaşların ilgisi de yoğun oldu.


Pandemi nedeniyle sosyal mesafe ve maske kuralına dikkat edilerek yapılan Mevlid-i Şerif sonrası, cami bahçesinde vatandaşlara ikramda bulunuldu. İnegöl Kaymakamı Şükrü Görücü, Belediye Başkanı Alper Taban, siyasi parti temsilcileri ve protokolün yoğun katılımıyla İnegöl Garnizon Şehitliği ziyaret edildi. Burada da İstiklal Marşı ve saygı duruşu sonrası Kur'an-ı Kerim tilaveti ve dualarla şehitler anıldı. - BURSA

İnegöl Belediyesi, İnegöl, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.07.2020 16:45 Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel İnegöl'de 15 Temmuz şehitleri Mevlid-i Şerif'le anıldı - Son Dakika
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