Son Dakika Haberleri: İnegöl'de 2 kişinin öldüğü kazada, intihar şüphesi
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İnegöl'de 2 kişinin öldüğü kazada, intihar şüphesi

1 dakika önce

BURSA'nın İnegöl ilçesinde aydınlatma direğine çarparak ikiye ayrılan otomobildeki 2 kişi öldü.

İnegöl'de 2 kişinin öldüğü kazada, intihar şüphesi, System.String[]
BURSA'nın İnegöl ilçesinde aydınlatma direğine çarparak ikiye ayrılan otomobildeki 2 kişi öldü. Araçta, bulunan nottaki yazılanlar intihar şüphesi doğurdu.
Olay Bursa- Ankara karayolu, Hikmet Şahin Köprülü Kavşağı üzerinde meydana geldi. Bursa istikametinden İnegöl'e seyir halinde olan sürücüsü belirlenemeyen 16 Y 6746 plakalı otomobil, aşırı hız nedeniyle kontrolden çıkarak aydınlatma direğine çarptı.  Otomobil iki parçaya ayrılırken,  sürücü ile yanında bulunan kişi hayatını kaybetti. Ölenlerin kimliklerinin belirlenmesi için cenazeler, Adli Tıp Kurumu'na götürüldü. İkiye bölünen araç çekicilerle kaldırılarak yol trafige açıldı. Araçtaki 'Ben ve Güven' başlıklı not intihar şüphesini ortaya çıkarırken, kazayla iligi soruşturma devam ediyor.


- İnegöl
Haber Yayın Tarihi : 22.06.2019 06:40 Kaynak: DHA
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